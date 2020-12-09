В правительстве утвердили новый состав делегации Молдовы в ОКК

Кабмин произвел персональные назначения, чтобы обеспечить выполнение Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Утвержден новый состав делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду.

Делегацию возглавит Ион Солоненко, старший консультант Бюро по реинтеграции Госканцелярии.

Кабмин утвердил персональный состав молдавской делегации в ОКК, чтобы обеспечить выполнение Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдовы, которое было подписано 21 июля 1992 года.

Согласно положениям документа, делегация нашей страны в комиссии не имеет юридического лица, действует постоянно в целях обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, соглашений о выводе вооруженных сил и других формирований, военной техники и вооружений; а также постоянного наблюдения за ситуацией в Зоне безопасности и содействия мирному урегулированию.

В состав делегации входят ее глава, члены и эксперты с постоянным статусом, которые представляют центральные органы власти в соответствии со сферами компетенции. Свою деятельность в составе делегации они осуществляют, участвуя в рабочих встречах, составляя документы и выполняя другие действия, предусмотренные положением.

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