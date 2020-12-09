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Кику.

Кику прокомментировал протест аграриев и вывод спецтехники к правительству

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201209/32827373/chicu-nazval-imya-glavnogo-kto-organizoval-pribytie-traktorok-k-pravitelstvu.html

Глава молдавского кабмина полагает, что за акцией фермеров в центре столицы стоит конкретный человек.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику утверждает, что вице-спикер парламента Александр Слусарь является организатором протеста сельхозпроизводителей. Об этом глава кабмина заявил по окончании заседания правительства в среду.

Премьер призвал оппозиционного деятеля предложить поправки к законопроекту о налоговой политике.

"Я попрошу министров Сергея Пушкуца и Иона Пержу как-нибудь обратиться к разуму этого серого корсара, который сейчас пригнал свой тракторный флот на площадь Великого национального собрания. Эти тракторы покупаются на деньги людей, в основном на субсидии. А кто-то самым безответственным образом издевается прежде всего над фермерами, которые проработали весь год", — заявил Кику.

По его словам, теперь Слусарь использует технику в политических целях.

"Скажите этому вице-спикеру парламента, чтобы он предложил поправки, и мы их обсудим. Пусть покажет, что он заботится об этих фермерах, а не что он их вывел на площадь в качестве жертв для холода и пандемии", — подытожил премьер. 

Требования и законодательные инициативы 

Партия социалистов разработала поправки в закон о налогово-бюджетной политике, согласно которым ставку НДС для сельхозпродукции могут повысить лишь в середине лета 2021 года. Такое предложение ПСРМ выдвинула на фоне протеста аграриев в среду в центре Кишинева. Они прибыли в столицу из разных районов страны. Фермеры пригнали спецтехнику на площадь Великого национального собрания. 

Протест аграриев в Кишиневе: что происходит в центре столицы – видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео - Протест аграриев в Кишиневе: что происходит в центре столицы

Сельхозтехника стояла несколько дней на въезде в Кишинев. До этого аграрии планировали принять участие в протесте в воскресенье. На нем глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко объявил о бессрочных протестах сельхозпроизводителей. Они намерены продолжать свои акции, пока не будут объявлены досрочные выборы. 

Главное требование аграриев - чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Также фермеры надеются, что правительство выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи, определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо.

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