Прогнозы экспертов: кому достанутся СИБ и Республиканский стадион

Конституционный суд с непривычной для себя скоростью приостановил действие законов о передаче СИБ под контроль парламента и о возвращении Республиканского стадиона в публичную собственность государства.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Конституционный суд Молдовы по запросу оппозиционных депутатов приостановил действие двух законов, принятых парламентом на "шумном" заседании законодательного органа 3 декабря. Эксперты в области конституционного права прогнозируют, что с высокой вероятностью суд признает эти два закона неконституционными. И дело не столько в их несоответствии Конституции, сколько в богатой и неоднозначной практике Конституционного суда.

Что случилось?

Судьи КС в срочном порядке приостановили действие законов о передаче Службы информации и безопасности под контроль парламента, а также об отмене передачи посольству США участка под бывшим Республиканским стадионом.

Первый законопроект обжаловал в КС депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко. В обосновании своего обращения депутат ссылается на то, что сфера национальной безопасности по Конституции относится к прерогативам президента, а также по его мнению, на многочисленные нарушения процедуры принятия нормативного акта.

Свое обращение Литвиненко направил в КС 4 декабря, на следующий день после голосования в парламенте. Спустя три дня, так и не получив подтверждения о принятии данного закона и окончательного варианта текста документа, КС, руководствуясь информацией, опубликованной на сайте парламента, приостановил действие еще не вступившего в силу закона до вынесения окончательного решения о его конституционности.

Решение судей о принятии к рассмотрению жалобы на еще не вступивший в силу закон, основано на практике их предшественников. В 2014 году, Конституционный суд давая толкование статей Конституции о собственных полномочиях постановил, что вправе рассматривать в том числе законы, еще не вступившие в силу.

Решение парламента об отмене закона, позволяющего правительству продать территорию Республиканского стадиона властям США для строительства нового посольства обжаловали в КС депутаты партии "Достоинство и правда" (DA) Мария Чобану и Дину Плынгэу.

Они также мотивировали свое обращение процедурными нарушениями, а также возможным дипломатическим конфликтом, так как оспариваемый законопроект затрагивает отношения Молдовы с другим государством — Соединенными Штатами Америки.

На следующий день после получения обращения и уже после одобрения и публикации закона, КС приостановил его действие.

Приостановить недействующий закон, это как?

По Конституции (статья 135) КС осуществляет по запросу контроль конституционности законов и постановлений парламента, указов президента Республики Молдова, постановлений правительства, а также международных договоров. Согласно статье 76 той же Конституции, неопубликованный закон — считается недействительным, а значит законом считаться не может.

Однако, в 2014 году Конституционный суд истолковал статью 135 Конституции таким образом, что фактически расширил свои полномочия и позволил себе давать толкования и еще не опубликованным и не вступившим в силу законам.

Основываясь на этом решении, рассказывает преподаватель Государственного университета Молдовы, эксперт в области Конституционного права Теодор Кырнац, КС принял к рассмотрению обращение Литвиненко.

"Конституционный суд, для того, чтобы предупредить наступление негативных последствий вследствие вступления закона в силу принял решение приостановить действие закона до его промульгации и опубликования", — говорит Кырнац.

Он считает, что любое последующее действие парламента, либо президента, связанное с попыткой ввести в действие указанный закон, теперь представляет собой нарушение Конституции.

С ним не согласен экс-председатель Конституционного суда Думитру Пулбере. Он считает, что КС не имел права принимать к рассмотрению законы, не опубликованные и не вступившие в законную силу.

"Юрист первого курса знает, что принятый акт считается законом, когда он промульгирован президентом и опубликован. До этого, это документ не имеющий никакой юридической силы", — говорит Пулбере. -

"Эта спешка, как со стороны парламента, так и со стороны Конституционного суда, не дает ничего хорошего. И одни дискредитируют себя и другие".

Что будет с оспоренными законами и при чем тут российский кредит?

По словам бывшего главы Конституционного суда, КС в первую очередь должно интересовать соблюдение Конституции, а не процессуальные нормы.

"Для Конституционного суда, по большому счету, процедура не имеет значения. Да, процедуры необходимо соблюдать. Есть порядок подачи законопроектов, порядок получения заключений и отзывов на проект от профильных комиссий, правительства, других органов. Есть порядок рассмотрения в парламенте: первое, второе и при необходимости третье чтение. Естественно эту процедуру необходимо соблюдать. Эти процедуры оговорены в регламенте парламента, соответственно он должен соблюдаться.

Если мы хотим гордится тем, что мы имеем хорошие законы, то они должны соответствовать всем стандартам и регламентам", — говорит Пулбере.

Эксперты-конституционалисты считают, что шансов у оспоренных законов не так много. Оба опрошенных эксперта проводят параллели нынешней ситуации с решением Конституционного суда о признании неконституционным закона о ратификации молдавско-российского соглашения о кредите в 100 миллионов долларов.

По словам Думитру Пулбере, нарушение регламента парламента может быть истолковано, как нарушение конституционных норм. Тем более как отмечает эксперт, подобная практика КС уже есть.

"Помните злополучный российский кредит? КС признал его неконституционным из-за того, что была нарушена процедура обсуждения, принятия. У Конституционного суда уже имеется практика такая", — рассказывает Пулбере.

Того же мнения придерживается Теодор Кырнац: "Есть решение КС в котором говорится, что если не была соблюдена процедура принятия законодательного акта, тогда есть основания признать его неконституционным", — рассказывает эксперт.

Он же считает, что раз КС принял решение приостановить действие законов, то с очень высокой вероятностью их в скором времени отменят.