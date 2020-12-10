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Протест в Кишиневе 6 декабря

Партию "Действие и солидарность" временно возглавил Игорь Гросу

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201210/32833959/partiyu-dejstvie-i-solidarnost-vremenno-vozglavil-igor-grosu.html

Майя Санду покинула ряды политформирования, сложив партбилет в связи с избранием на пост президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Партию "Действие и солидарность" (PAS) временно возглавил первый вице-председатель политического формирования Игорь Гросу.

Он будет занимать этот пост до проведения внеочередного съезда, который намечен на 2021 год.

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Перестановки в руководстве PAS произошли после того, как должность председателя покинула Майя Санду в связи с избранием ее президентом Республики Молдова.

Игорь Гросу получил скандальную известность в ходе голосования на выборах главы государства, когда участвовал в акции комбатантов, решивших препятствовать жителям Приднестровья, ограничив им доступ на избирательные участки.

Согласно законодательству, глава государства не может состоять в каком-либо политическом формировании. В 2016 году после победы на президентских выборах членство в Партии социалистов приостановил и Игорь Додон.

Ожидается, что инаугурация Майи Санду состоится 24 декабря. 10 декабря на заседании Конституционного суда будет рассматриваться вопрос о признании действительными выборов президента, состоявшихся в ноябре 2020 года.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (71)

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Теги:
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