Конституционный суд признал итоги выборов и президентский мандат Майи Санду

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В ходе заседания в четверг Конституционный суд Республики Молдова признал действительными результаты выборов, прошедших 15 ноября, а также президентский мандат Майи Санду. Вердикт суда огласила председатель инстанции Домника Маноле.

Представитель Игоря Додона в КС Николай Фомов просил отложить признание мандата, так как в суде есть еще одно дело, которое касается избирательного спора между Игорем Додоном и Майей Санду. "Соответственно, не выполнены все законные условия для рассмотрения и утверждения результатов президентских выборов", - заявил Фомов.

Он пояснил, что дело касается брифинга 13 ноября, на котором Майя Санду озвучила обвинения в адрес контркандидата Игоря Додона, чем нанесла ущерб его имиджу. Фомов добавил, что действующий президент был лишен права на реплику, так как 14-15 декабря предвыборная агитация была запрещена.

Однако 9 декабря Апелляционная палата Кишинева не приняла заявление Додона к рассмотрению, на данный момент отказ АП Кишинева обжалован в Высшей судебной палате. После небольшого перерыва суд отклонил требование представителя Игоря Додона.

Таким образом, в течение 45 дней новоизбранный президент должна принести присягу и официально вступить в должность. Ранее Санду сообщила, что ее инаугурация пройдет 24 декабря.

Майя Санду — шестой президент Республики Молдова, до нее эту должность занимали Мирча Снегур, Петру Лучинский, Владимир Воронин, Николае Тимофти и Игорь Додон. Также она является третьим главой государства, который был избран на прямых выборах. В 2001, 2005 и 2012 годах президента страны избирали депутаты парламента.

Итоги президентских выборов 2020 года

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%.

В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов (943 006). Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

Мандат действующего президента Игоря Додона завершается 23 декабря, поэтому инаугурация Санду не может пройти раньше этой даты.

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