КС отказался переносить процедуру признания мандата Санду

Конституционный суд решил не приостанавливать процесс признания результатов президентских выборов из-за спора между Игорем Додоном и Майей Санду.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Конституционный суд после недолгого обсуждения отклонил ходатайство представителя Игоря Додона в КС Николая Фомова о переносе рассмотрения обращения ЦИК о признании результатов выборов и мандата избранного президента Майи Санду.

Представтитель Игоря Додона в КС Николай Фомов попросил КС отложить признание мандата, так как, по его словам, в суде рассматривается еще одно дело, которое касается избирательного спора между Игорем Додоном и Майей Санду.

"Есть еще одно дело, против действий конкурента Майи Санду, соответственно, не выполнены все законные условия для рассмотрения и утверждения результатов президентских выборов", - заявил Фомов.

Он пояснил, что дело касается брифинга 13 ноября, на котором Майя Санду озвучила тяжкие обвинения в адрес контркандидата Игоря Додона, чем нанесла ущерб его имиджу. Фомов добавил: действующий президент был лишен права на реплику, так как 14-15 декабря предвыборная агитация была запрещена, а любое его высказывание могло быть истолковано как предвыборная агитация.

Фролов пояснил, что 9 декабря Апеляционная палата Кишинева не приняла заявление, а на данный момент отказ инстанции обжалован в Высшей судебной палате.

В ответ председатель КС Домника Маноле заявила, что в тот же день, 9 декабря, получила из Высшей судебной палаты информацию, что судебная инстанция разрешила все избирательные споры.

После небольшого совещания судьи КС постановили отказать в удовлетворении ходатайства Фролова и продолжили заседание.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования должен утвердить Конституционный суд.

Мандат действующего президента Игоря Додона завершается 23 декабря, поэтому инаугурация Санду не может пройти раньше этой даты. Ожидается, что инаугурация шестого президента Молдовы состоится 24 декабря.

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