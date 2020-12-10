Лучинский: Санду должна быть аккуратней, когда говорит о приднестровской проблеме

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Избранному президенту Майе Санду следует использовать более взвешенные и корректные формулировки, когда речь идет о приднестровском урегулировании. Такой совет дал второй президент Молдовы Петр Лучинский в радиостудии Sputnik Молдова.

Майя Санду, по мнению собеседника, сама себе создала неудобства своими резкими высказываниями о приднестровском урегулировании.

"Первые заявления президента были прекрасны, а потом началось. Так всегда: чем больше говоришь, тем чаще допускаешь оплошности. Мы сейчас находимся в состоянии разогретого общества, в противоречиях. Поэтому нужно быть более внимательным с высказываниями. Одно дело, когда ты в оппозиции, совсем другое, когда у власти", — говорит Лучинский.

По словам второго президента Молдовы, Майя Санду не сказала ничего нового, но часто очень важно то, как говорит глава государства.

"Я обсуждал это с Владимиром Путиным, когда он только несколько месяцев как вступил в должность. Мой аргумент был таким — Конституция не позволяет иностранным войскам находится на территории Молдовы", — рассказывает бывший глава государства.

Экс-президент Лучинский рассказал, как следовало бы поступить главе молдавского государства, чтобы сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мертвой точки.

"Российская Федерация неоднократно повторяет, что признает территориальную целостность Республики Молдова. На протяжении 30 лет эта позиция не меняется. Сейчас что должен говорить президент — у нас есть серия соглашений с Россией, вы признаете территориальную целостность. Я призываю в ближайшее время создать рабочую группу по разрешению этой проблемы. Надо двигаться дальше", — рассказывает о возможном подходе к урегулированию гость студии.

По его словам, высказывания главы государства должны быть более продуманными. "Это мой совет, нужно быть внимательней с формулировками", — говорит Лучинский.

Избранный президент Молдовы Майя Санду на большой пресс-конференции 30 ноября заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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