Додон поздравил Санду с официальным признанием победы на выборах

Действующий президент пообещал, что по завершении своего мандата продолжит работу на благо граждан, а роль Партии социалистов на политической сцене в обозримом будущем будет решающей.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Действующий глава государства Игорь Додон поздравил избранного президента Майю Санду с утверждением Конституционным судом ее мандата и пожелал ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан. Поздравительное послание опубликовано на его странице в Facebook.

"Граждане на прошедших выборах массово голосовали за кандидатов, представляющих Партию социалистов и Партию «Действие и солидарность», примерно поровну внутри страны, а это означает, что эти партии и их лидеры приняли на себя основную политическую ответственность за будущее Республики Молдова", — заявил Додон.

По его словам голосование также показало, что другие партии пользуются очень слабым доверием избирателей, и это подтверждает, что парламент в его нынешнем виде больше не представляет граждан и должен быть распущен как можно скорее.

"Мы готовы обсудить это и определить с PAS наиболее подходящую дату организации досрочных выборов, чтобы они были проведены в соответствии с законом, без политических и непрозрачных игр, не ставя под угрозу процесс управления страной и здоровье граждан", — напомнил действующий президент.

Додон рассказал, что после истечения срока своих полномочий будет действовать "в соответствии с мандатом доверия, выданным ему 700 тысячами граждан".

"Буду работать ради лучшей жизни наших людей, ради претворения в жизнь обещаний, данных в ходе избирательной кампании. Вместе с ПСРМ мы будем более активными, чем когда-либо, и, безусловно, наша роль на политической сцене в обозримом будущем будет решающей", — пообещал президент.

В ходе заседания в четверг Конституционный суд Республики Молдова признал действительными результаты выборов, прошедших 15 ноября, а также президентский мандат Майи Санду.

Таким образом, в течение 45 дней новоизбранный президент должна принести присягу и официально вступить в должность. Ранее Санду сообщила, что ее инаугурация пройдет 24 декабря.

Майя Санду — шестой президент Республики Молдова, до нее эту должность занимали Мирча Снегур, Петру Лучинский, Владимир Воронин, Николае Тимофти и Игорь Додон. Также она является третьим главой государства, который был избран на прямых выборах. В 2001, 2005 и 2012 годах президента страны избирали депутаты парламента.

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