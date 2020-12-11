Додон: Молдова заинтересована в финансовой поддержке со стороны ЕАЭС

По словам действующего президента, Молдова заинтересована в налаживании сотрудничества с Евразийским банком развития.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон, выступая на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, заявил, что республика заинтересована в получении финансовой поддержки со стороны этого союза для реализации проектов в областях агропромышленности, инфраструктуры, а также цифровых технологий.

"Молдова проявляет особую заинтересованность в получении финансовой поддержки для осуществления проектов в агропромышленной сфере и участия в проектах по обеспечению продовольственной безопасности стран союза, а также для реализации проектов модернизации инфраструктуры и масштабной цифровой повестки", - сказал Додон.

Республика, по его словам, не сняла с повестки дня сотрудничество с ЕЭК. В начале года Молдова подала заявку на участие в программах Евразийского банка развития.

"В начале года мы начали переговоры c Евразийским банком развития о вступлении Молдовы в состав его участников, видим в этом большие перспективы в плане содействия развитию национальной экономики и углублению взаимодействия с экономиками стран ЕАЭС", - подчеркнул действующий глава государства.

Игорь Додон поблагодарил руководство стран союза за поддержку устремлений Молдовы по развитию и углублению отношений с ЕАЭС.

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