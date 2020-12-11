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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 11 декабря 2020.

Додон на саммите ЕАЭС: Молдова рассчитывает на российскую вакцину от COVID-19

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (84)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201211/32853953/dodon-na-sammite-eaes-moldova-rasschityvaet-na-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

Действующий глава государства поблагодарил партнеров за помощь в трудный период и выразил надежду, что они предоставят Молдове разработанные в РФ иммунопрепараты.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Молдова надеется получить российскую вакцину против коронавируса. Об этом заявил действующий президент Молдавии Игорь Додон, выступая на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Президент Додон высказал признательность российским властям за помощь, оказанную Молдове во время кризиса.

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы нас поддерживали. В особенности руководство Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, большое вам спасибо за помощь, которую вы нам оказали в борьбе с пандемией и последствиями засухи", — сказал он.

Действующий глава государства также отметил, что Молдова очень рассчитывает получить российскую вакцину от коронавируса.

"Хочу еще раз вас поздравить с тем, что в Российской Федерации есть вакцина, и мы очень надеемся получить эту вакцину для граждан Республики Молдова", — подытожил Додон.

Игорь Додон выступил на заседании глав государств ЕАЭС
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон выступил на заседании глав государств ЕАЭС
Ранее действующий президент Молдовы сообщил, что в конце декабря намерен обсудить с российскими партнерами предоставление республике вакцины от коронавируса нового типа.

По его мнению, препарат должен быть бесплатным для определенных категорий граждан - тех, кто находится на первой линии борьбы с пандемией, пенсионеров и так далее.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (84)

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