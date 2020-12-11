Молдавские пятнашки: как изменится парламент в случае досрочных выборов

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Молдавская "Санта-Барбара": политический класс ждет, как будет развиваться ситуация после того, как избранный президент Молдовы официально вступит в должность – продолжит ли Майя Санду сотрудничество с кабмином Иона Кику или же она созовет парламентские фракции на консультации по поводу отставки кабмина и назначения нового. О том, чего ожидать на политическом олимпе республики, чем грозят стране досрочные выборы в высший законодательный орган, в эфире радиостудии Sputnik Молдовы рассказал глава фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

© Sputnik / Osmatesco Корнелиу Фуркулицэ.

Депутат отметил, что логика политических событий будет такой — избранный президент продолжит работать вместе с нынешним правительством под руководством Кику или проведет консультации с фракциями по поводу отставки кабмина.

"Когда высказываешься "за" или "против" правительства, то надо знать, кто в него входит, кто его представляет, какие силы… На мой взгляд, как гражданина, досрочные парламентские выборы приведут страну в период неопределенности, когда в республику не будут даже поступать инвестиции", — сказал депутат.

Он уточнил, что стоит учитывать и положение дел в здравоохранении, которое может пойти по разным сценариям.

"Мы не знаем, ухудшится ли эпидемиологическая ситуация, понадобится ли вводить более строгие меры, которые окажут давление на экономику. Поэтому, по нашему мнению, было бы хорошо, чтобы в этот период страна управлялась, причем управлялась правительством со всеми полномочиями, а не с ограниченными в случае отставки", — отметил Фуркулицэ.

Законодатель обратил внимание, что все это входит в задачи президента.

"Потому что глава государства — это политическая фигура, ведущая беседы с фракциями и устанавливающая, есть ли возможности для назначения нового правительства", - подчеркнул глава фракции социалистов.

Кырнац: мы не настолько богаты, чтобы организовывать досрочные выборы>>>

Он напомнил, что избранный президент Майя Санду настаивает на досрочных парламентских выборах, надеясь, что партия PAS (которой она руководила до избрания главой государства) сможет набрать лучший электоральный результат.

По его мнению, то, в каком формате будет работать кабинет министров, должны определиться парламентские фракции.

"Это может быть правительство, которое сможет работать до парламентских выборов, если стороны договорятся, а может быть и кабмин, который будет работать и без определения даты голосования. При этом в любой форме и в любой момент этому правительству могут выразить вотум недоверия, если оно не будет справляться со своими обязанностями", — пояснил Фуркулицэ.

Политический расклад: от доверия к парламенту до досрочных выборов>>>

Каким должен быть новый кабмин?

По мнению главы фракции социалистов, правительство должно состоять из технократов с премьером технократом. При этом данные кандидатуры должны быть согласованы со всеми политическими силами, представленными в парламенте.

На вопрос о том, сколько может продержаться такой кабмин, депутат отметил, что все зависит от договоренностей, к которым способны прийти политические силы, "представленные в парламенте в той здоровой форме, какими они попали в законодательный орган после выборов в 2019 году". Речь идет о фракциях PAS, DA, демократах и социалистах.

Михэеш: когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы>>>

Сценарии по досрочным парламентским выборам

Как считает Фуркулицэ, даже если Ион Кику уйдет в отставку, правительство под его руководством сможет исполнять обязанности до того момента, пока не будет избран новый кабмин. По его словам, если две попытки формирования нового правительства провалятся, то, согласно Конституции, начинается процедура досрочных парламентских выборов. Это, как отметил собеседник, один из вариантов для объявления голосования.

"Второй механизм – это если парламент не сможет собраться и принять ни один законодательный акт в течение трех месяцев. Исходя из имеющейся у меня информации, этот срок начинает исчисляться с 1 февраля, то есть с момента начала очередной парламентской сессии. Получается, что при таком условии парламенту предстоит не собираться в феврале, марте и апреле. Это маловероятно, потому что есть необходимость в принятии законов", - сказал депутат.

Впрочем, как отметил глава фракции социалистов, возможен и такой вариант, если фракции договорятся по этому механизму.

Он также напомнил, что ПСРМ предложила парламентским фракциям провести консультации по поводу того, как можно распустить законодательный орган и начать процедуру досрочных выборов.

Какой расклад может быть в новом парламенте

На вопрос о возможной конфигурации в парламенте будущего созыва, Фуркулицэ отметил, что, согласно социологическим исследованиям, шансы попасть в законодательный орган есть лишь у некоторых партий.

"Самый большой процент (согласно опросам – ред.) наберут социалисты. Затем скорее всего последует какая-то форма в виде платформы или блока от правых сил, то есть политическая сила, которая поддержит Майю Санду. Скептично отношусь к тому, что в это объединение попадут господа Филип, Канду или Жиздан. Думаю, что в нее войдут исключительно приближенные Санду, в том числе", - сказал Фуркулицэ.

Филип: Молдове нужны досрочные парламентские выборы>>>

По его словам, также в будущий парламент могут попасть "Наша партия" и Партия "Шор".

"Скорее всего, законодательный орган следующего созыва будет парламентом коалиции. И силам, которые попадут в парламент, предстоит решить, с кем они смогут сформировать коалицию", - сказал глава фракции социалистов.

Расклад сил в нынешнем парламенте

Сейчас в парламенте действуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

Фракция ПСРМ располагает самым большим числом мандатов — в ее составе 37 депутатов.

На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляла Майя Санду (15 мандатов).

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" — 9 депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора.

Крылов: какие партии пройдут в парламент Молдовы при досрочных выборах>>>

В группе Pro Moldova из 8 парламентариев остались 2. Шестеро ушедших депутатов заявили о создании в законодательном органе новой политической платформы Pentru Moldova. А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova, теперь они действую вместе.

Также в составе парламента есть четверо "неприсоединившихся" депутатов — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova