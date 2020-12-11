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Места ДПМ в парламенте Молдовы.

Из Демпартии в полном составе вышла еще одна районная организация

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201211/32861142/iz-dempartii-v-polnom-sostave-vyshla-eshe-odna-rajonnaya-organizaciya.html

В Единцах у парламентской Демократической партии потеря — районную организацию придется создавать заново.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Еще одна территориальная организация Демпартии заявила об уходе из рядов политформирования. На этот раз с политикой центрального руководства оказались несогласны сторонники ДПМ в Единецком районе.

Демократическая партия Молдовы ПДМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Поводом для ухода стал конфликт между руководством единецкой организации и курсом руководителей партии, говорится в декларации, распространенной бывшими соратниками ДПМ в Единцах.

"Мы выражаем недоумение по поводу атак, предпринятых Павлом Филипом, Александру Жизданом и другими членами группы, которая сегодня называет себя руководством ДПМ, на руководство территориальной организации Единец. Оцениваем эти нападки как лицемерные и основанные на личных интересах", — говорится в документе.

Единецкие активисты заявили, что им не оставили иного выбора, кроме выхода из партийных рядов, в связи с тем, что "Павел Филип и его микрогруппа захватили партию и используют ее в своих интересах".

Ранее из ДПМ вышла и дрокиевская партийная организация.

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