Из Демпартии в полном составе вышла еще одна районная организация

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Еще одна территориальная организация Демпартии заявила об уходе из рядов политформирования. На этот раз с политикой центрального руководства оказались несогласны сторонники ДПМ в Единецком районе.

Поводом для ухода стал конфликт между руководством единецкой организации и курсом руководителей партии, говорится в декларации, распространенной бывшими соратниками ДПМ в Единцах.

"Мы выражаем недоумение по поводу атак, предпринятых Павлом Филипом, Александру Жизданом и другими членами группы, которая сегодня называет себя руководством ДПМ, на руководство территориальной организации Единец. Оцениваем эти нападки как лицемерные и основанные на личных интересах", — говорится в документе.

Единецкие активисты заявили, что им не оставили иного выбора, кроме выхода из партийных рядов, в связи с тем, что "Павел Филип и его микрогруппа захватили партию и используют ее в своих интересах".

Ранее из ДПМ вышла и дрокиевская партийная организация.

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