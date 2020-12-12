Что ждет Молдову, если Ион Кику подаст в отставку с поста премьера

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В последнее время все чаще ходят слухи о том, что молдавский премьер-министр Ион Кику планирует подать в отставку. Если это произойдет, то республика окажется в стагнации практически на год, считает политолог Ян Лисневский.

"Если политики будут реагировать быстро, если они инициируют досрочные парламентские выборы, распустят законодательный орган или попробуют назначить кого-то другого, то пройдет как минимум восемь месяцев. А если добавить праздники, каникулы и еще что-то, то выйдет практически год. Год без руководства в период огромного политического кризиса", - заявил аналитик в комментарии Sputnik.

По его мнению, каждый будет использовать эту ситуацию для того, чтобы выдвигать обвинения, а общество сильно пострадает от состояния, в котором окажутся сектора экономики и здравоохранения.

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"В каждой отрасли будут серьезные проблемы, которые, не думаю, что будут решены в течение последующих двух лет. Молдова окажется в кризисе на три-четыре года", - предположил Лисневский.

Он обратил внимание, что в Молдове с 2010-го практически каждый год проходят выборы.

"Но в период электоральной кампании государство по факту не функционирует. И если каждый год у нас будет электоральная кампания по шесть месяцев, то, конечно, ни одна страна не будет развиваться", - уточнил эксперт.

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Молдавскому парламенту "не следует принимать отставку правительства Иона Кику даже в том случае, если оно таковой потребует". По крайней мере, пока не будет преодолен политический кризис. Об этом в комментарии Sputnik заявила экономический эксперт Галина Шеларь.

Собеседница считает: молдавской экономике необходимо, чтобы в стране возобладал прагматизм. По ее словам, бизнес нуждается в поддержке. Причем речь идет не столько о финансовой помощи, сколько о том, чтобы понимать, что происходит в стране, – в политической сфере в первую очередь. Это, как отметила эксперт, нужно для сохранения, развития и планирования бизнеса.

Позиция действующего и избранного президентов

Действующий президент Молдовы Игорь Додон отметил, что текущий приоритет для главы государства и правительства – проекты госбюджета, социального и медицинского страхования, бюджетно-налоговой политики.

"Мы сейчас не говорим об отставках: кто, когда, как? Конституционный суд утвердил результаты выборов. Я поздравил госпожу Санду. После 24 декабря, когда произойдет вступление в должность, ответственность за ситуацию в стране несет Майя Санду", - сказал Додон в рамках трансляции на своей странице в Facebook.

По его словам, в следующем году будут досрочные парламентские выборы. "Когда и как, посмотрим, обсудим. Уверяю, что нас ждет очень непростой период с политической и экономической точек зрения. Надеюсь, что с социальной точки зрения все будет хорошо. Надеюсь, что президент справится с проблемами, которые необходимо решать. Мы готовы помочь, но, конечно, мы будем достаточно критичны, если будут действия, которые, по нашему мнению, не отвечают интересам граждан страны", - уточнил действующий глава государства.

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью одному из местных телеканалов, что если в последующие дни не произойдет отставка правительства Иона Кику, то представители фракции "Действие и солидарность" (PAS) выдвинут ему вотум недоверия в законодательном органе.

По ее мнению, отставка нужна для того, чтобы как можно быстрее запустить процедуру досрочных парламентских выборов. "Если правительство сейчас подаст в отставку, то выборы могут произойти в конце марта или в апреле", - добавила Санду.

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Отвечая на вопрос, хватит ли в парламенте голосов для выдвижения вотума недоверия, она отметила, что надеется на поддержку других фракций.

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