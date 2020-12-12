Сколько нужно Молдове, чтобы изжить коррупцию

Почему в республике царит коррупция и можно ли ее искоренить как негативное и губительное явление: что говорят правозащитники.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Масштаб коррупции, который существует в Молдове, характерен для бедных стран. Такого мнения придерживается правозащитник, доктор юридических наук Юрий Мэрджиняну.

© Sputnik / Mihai Caraus Доктор юридических наук Юрий Мэрджиняну.

"Это метод выживания, когда государство оставляет своим чиновникам на рассмотрение, брать им взятку или нет", - заявил Мэрджиняну в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По словам правозащитника, существование такой всеобъемлющей коррупции в Молдове – следствие действий всего политического класса страны за последние несколько десятилетий. Такие масштабы взяточничества юрист объясняет переходным периодом, когда после распада Советского Союза граждане независимой Молдовы остались практически наедине с возникшими проблемами - рухнувшей экономикой, нищетой, мизерными зарплатами, безысходностью.

Как отметил эксперт, многим работникам бюджетного сектора приходилось брать взятки, иногда переступая через свою гордыню. Эксперт привел пример, что сейчас молодежь не интересуется, откуда у родителей при их мизерной заработной плате на дорогие покупки.

"Вот в таком виде или разновидности коррупции мы сейчас существуем. В бедных странах ощущают взяточничество все слои общества. В богатых странах ощущают ее только высшие касты, то есть средний класс и бедный класс они не ощущают, там все-таки правосудие как-то на более глубоких принципах устроено", - сказал правозащитник.

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Как считает собеседник, чтобы Молдова дошла до такого, должно пройти порядка 100 лет.

В тоже время, эксперт считает, что полностью коррупцию уничтожить вообще невозможно. "Она существует во всем мире под разными видами или разновидностями", - заключил Мэрджиняну.

По итогам 2019 года Молдова опустилась на три пункта в глобальном Индексе восприятия коррупции, который ежегодно публикует правозащитная организация Transparency International.

Индекс рассчитывается по шкале от 0 до 100, где "0" означает тотальное доминирование коррупции в стране, а "100" - полное отсутствие коррупции.

Так, в 2019 году Республика Молдова получила 32 балла, заняв 120 место из 180 стран.

По сравнению с предыдущим отчетом, в котором Молдове было присвоено 117 место, страна опустилась на три пункта и получила одинаковое количество баллов с Пакистаном и Нигером, отстав от Замбии и Сьерра-Леоне, однако несколько обогнав Боливию и Габон.

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