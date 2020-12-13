В Молдове заговорили о люстрации: кто может попасть под "чистку"

Ряд депутатов молдавского парламента зарегистрировали инициативу о люстрации. О том, зачем республике такой закон, и что произойдет, если его примут – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В молдавском парламенте заговорили о "люстрации и очистке государства от олигархического влияния". Однако подобные инициативы уже озвучивались в законодательном органе страны. Впрочем дело с мертвой точки не сдвинулось. Как на практике может реализовываться подобный закон, читайте в обзоре Sputnik.

Как бы два, но один проект о люстрации

В начале декабря в парламенте зарегистрировали сразу два законопроекта, касающихся люстрации. Авторами одного из них выступили депутаты-социалисты, а другого - Платформа DA. Последние в итоге свою инициативу все-таки отозвали спустя всего несколько дней после ее регистрации в парламенте.

© Screenshot / PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA Проекты о люстрации

В ПСРМ отметили, что цель разработанного ими проекта заключается в отстранении от занимаемых постов всех руководителей государственных ведомств, назначенных в период с 20 января 2016 года по 7 июня 2019 года. По мнению социалистов следует освободить от должности руководителей таких структур как: Координационный совет по телерадиовещанию, Национального центра по защите персональных данных, Комиссия по ценным бумагам, Агентство по неподкупности, Национальный банк, Национальное агентство по регулированию в энергетике, Нацагентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, Нацагентство по разрешению споров, Совет по конкуренции, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В отозванном проекте фракции DA сказано, что "демократическое государство обязано отстранить от должности лиц, назначенных на ответственные государственные должности в период с 20 января 2016 по 7 июня 2019 года, когда власть в РМ была захвачена олигархическим режимом, продолжающих их занимать и по сей день". В DA предложили отстранить председателя и членов Совета по телерадиовещанию, директора Наццентра по защите персональных данных и его зама, председателя, замглавы и членов замглавы и членов Национальной комиссии по финансовому рынку, председателя и замглавы Национального органа по неподкупности, руководство Нацбанка и членов Надзорного совета НБМ, гендиректора и директора НАРЭ, руководство НАРЭКИТ, директора Нацагентства по разрешению споров и его зама, руководство Совета по конкуренции и Счетной палаты.

Глава фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что было высказано предположение, согласно которому депутаты от фракции DA отозвали бы свой проект о люстрации "из-за давления извне республики".

"Мы остаемся тверды на своей позиции. Проект в повестке парламента, он обсуждается в комиссиях, предстоит первое чтение, в том числе планируется обсудить дополнения, которые могут появиться", - сказал Фуркулицэ.

По его словам, подготовленный социалистами проект – отголосок событий июня 2019 года, когда было покончено с прежним режимом.

"Мы знаем, что на протяжении 2018 года многие руководители государственных организаций были заменены людьми из окружения господина Плахотнюка. Поэтому такой закон необходим. Потому что эти люди более или менее связаны с тем режимом, а их независимость и объективность под вопросом", - считает глава фракции ПСРМ.

Как говорит депутат, механизм люстрации должен предусматривать конкретную работу госструктур вплоть до смены руководства в этих учреждениях.

"Не вижу, какой здесь может быть страх со стороны каких-либо партнеров, что этот процесс станет не очень благоприятным для Молдовы. Это очень хорошая инициатива, на наш взгляд", - уточнил Фуркулицэ.

Чтобы принять закон о люстрации нужен другой парламент?

Вице-председатель парламента, депутат от PAS Михай Попшой заявил в интервью одному из местных СМИ, что проект социалистов о люстрации нужно прежде всего детально изучить.

"Когда у нас полностью дискредитированный парламент, это кажется не более чем вызовом здравому смыслу", - сказал Попшой.

По его мнению, подобные изменения должны производиться репрезентативным и законным парламентом, со стабильным парламентским большинством, а не законодательным органом, в котором депутаты "продавались по два-три раза".

К чему могут привести "чистки"?

Эксперт Марианна Калугин в комментарии Sputnik заявила, что простая смена руководства в некоторых государственных структурах не обязательно приведет к изменению институционального качества этих учреждений.

По ее словам, неэффективность некоторых ведомств, находящихся под контролем парламента, заключается в том, что внутри них произошла депрофессионализация на уровне среднего звена.

"Да, для ведомства важны руководители, они повышают активность и создают имидж, но наиболее важными остаются лидеры на уровне исполнения решений, и здесь произошла депрофессионализация в результате реформ, начатых в 2017 году. Многие покинули государственную службу, и в структурах наблюдается острый дефицит специалистов", – отметила Калугин.

По ее словам, речь идет о вопросах, которые обсуждались еще в начале нулевых. "Пытаемся внедрить инструменты, которые уже когда-то применяли. Считаю, что без этой институциональной памяти ничего не может развиваться в этой области", - сказала собеседница.

Она также обратила внимание на "задолженности" властей в плане реализации Национальной стратегии по неподкупности и антикоррупции. По ее словам, существует регресс во внедрении антикоррупционной программы. Это, как считает эксперт, связано с политической нестабильностью, а также с тем, что в 2020 году не были выполнены некоторые рекомендации GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией).

Эксперты подчеркивают, что среди задолженностей по реализации Национальной стратегии по неподкупности и антикоррупции числится разработка этического кодекса депутата, усиление аспектов, связанных с независимостью и прозрачностью проверок прокуроров и применяемых к ним дисциплинарным процедурам.

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