18:54 14 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Владимир Головатюк.

Парламентская комиссия одобрила кандидатуру Головатюка на пост посла в России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
19110
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201214/32885943/parlamentskaya-komissiya-odobrila-kandidaturu-golovatyuka-na-post-posla-v-rossii.html

Назначение нового главы дипломатического представительства Молдовы в РФ потребовалось после отзыва Андрея Негуцы из-за скандала с контрабандой анаболиков.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на сегодняшнем заседании утвердила кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Республики Молдова в Российской Федерации.

Андрей Негуца
© Sputnik / Алексей Стефанов
Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван – решение правительства

Владимир Головатюк в Высшем законодательном органе возглавляет комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Согласно статье 10 Закона о дипломатической службе, послы назначаются и отзываются президентом Республики Молдова по предложению правительства. Предложения о назначении на эти должности представляются в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции по согласованию с парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

Почему был отозван Андрей Негуца

В минувшую среду члены правительства Молдовы приняли решение отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России, а также по совместительству в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Глава правительства Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове намерены ужесточить наказание за контрабанду
Додон сообщил, кто может стать новым послом Молдовы в России
Теги:
посольство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря
Елку в Вильнюсе признали самой красивой в Европе
Видео – Названа самая красивая елка в Европе
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться