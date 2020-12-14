Парламентская комиссия одобрила кандидатуру Головатюка на пост посла в России

Назначение нового главы дипломатического представительства Молдовы в РФ потребовалось после отзыва Андрея Негуцы из-за скандала с контрабандой анаболиков.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на сегодняшнем заседании утвердила кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Республики Молдова в Российской Федерации.

Владимир Головатюк в Высшем законодательном органе возглавляет комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Согласно статье 10 Закона о дипломатической службе, послы назначаются и отзываются президентом Республики Молдова по предложению правительства. Предложения о назначении на эти должности представляются в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции по согласованию с парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

Почему был отозван Андрей Негуца

В минувшую среду члены правительства Молдовы приняли решение отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России, а также по совместительству в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Глава правительства Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

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