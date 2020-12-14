Владимир Головатюк рассказал о приоритетах на должности посла Молдовы в России

Политик сделал свое заявление после того, как парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила его кандидатуру для утверждения в качестве главы дипломатической миссии нашей республики в РФ.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Работа главы молдавской дипмиссии в России должна быть максимально прагматичной, следует проводить "политику нормальных отношений". Об этом Sputnik Молдова рассказал кандидат на должность посла Молдовы в РФ Владимир Головатюк.

По его словам, для того чтобы способствовать развитию двусторонних молдавско-российских отношений, позиция дипломатической миссии РМ должна быть аргументированной, содержать меньше ярлыков.

"Нужно четко обозначить свои приоритеты, обозначить интересы страны. Политика должна быть максимально прагматичной. Никаких прыжков вправо или влево", — считает Головатюк.

Свою задачу в качестве посла Молдовы в России он видит в защите интересов молдавских граждан и молдавского бизнеса.

"Там находятся наши граждане, наши мигранты. Нужно ставить во главу угла экономические, социальные интересы. Не забывать об этом. Продвигать интересы страны, экспорт, привлекать интересные проекты, инвестиции. А для этого должна быть политика нормальных взаимоотношений", — рассказывает кандидат на должность посла Молдовы в России.

Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании 14 декабря одобрила кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Республики Молдова в Российской Федерации. Он должен сменить на этом посту недавно отозванного с должности Андрея Негуцу.

Окончательное решение о назначении Головатюка должен принять президент Молдовы.

Почему был отозван Андрей Негуца

В минувшую среду члены правительства Молдовы приняли решение отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России, а также по совместительству в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Глава правительства Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

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