Возобновит ли работу молдавский парламент после Нового года

Как считает глава фракции социалистов, происходящее в парламенте показывает: группы, представленные в законодательном форуме, готовятся к досрочным выборам.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. После того, как парламент республики уйдет на каникулы, возобновление работы законодательного органа в рамках новой сессии маловероятно. Об этом заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова глава фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

"Если будут настаивать на досрочных парламентских выборах, то не думаю, что законодательный орган сможет работать еще одну сессию. Последующий период покажет, каковы сигналы, когда уже можно будет говорить о предэлекторальном периоде для предстоящих парламентских выборов", – сказал Фуркулицэ.

Как считает депутат, наиболее разумным сроком для проведения голосования был бы май, июнь или осень следующего года. "До этого времени политическим силам нужно наметить дорожную карту, чтобы этот процесс начался", – отметил депутат.

Ранее действующий президент Игорь Додон заявил, что социалисты готовы обсуждать с парламентскими фракциями организацию досрочных парламентских выборов и то, кто должен возглавлять правительство до этого голосования.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля 2019 года. Законодательный орган республики состоит из 101 депутата и избирается на четыре года.

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