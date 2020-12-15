Зинаида Гречаная встретилась с Олегом Васнецовым — что обсуждалось

Председатель парламента и глава российской дипмиссии в Молдове обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и политической повестки дня.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная встретилась с послом Российской Федерации в РМ Олегом Васнецовым, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Собеседники обсудили текущее состояние молдавско-российских отношений и подтвердили наличие эффективного и продуктивного диалога между двумя странами. Выразили обоюдную решимость и дальше укреплять стратегическое сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Спикер парламента и глава российской дипмиссии также обсудили политическую ситуацию в Молдове. Гречаная рассказала послу России о задачах, которые предстоит решить парламенту республики в ближайшее время. Она подчеркнула, что важнейшим в настоящий момент является принятие бюджетно-налоговой политики и трех бюджетов на 2021 год в окончательном чтении, после учета всех поправок.

Олег Васнецов пожелал молдавским парламентариям успехов в законодательной деятельности, особенно в продвижении нынешней сложной повестки дня.

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