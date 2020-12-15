Вадим Красносельский приехал в Москву

Глава Приднестровского региона проведет в российской столице несколько встреч во властных структурах РФ.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Вадим Красносельский прибыл в Москву, где планирует провести ряд встреч с представителями властных структур России. Ожидается, что визит продлится два дня.

"На ближайшие дни запланирован ряд встреч с представителями Госдумы, Совета Федерации, МИД РФ и других госорганов и ведомств России", – сообщает пресс-служба лидера Приднестровья.

Приднестровский лидер провел встречу с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фаритом Мухаметшиным. Собеседники обсудили нынешнее положение дел вокруг Приднестровья в свете актуальных тенденций, уделив особое внимание переговорному процессу, сообщает РИА Новости

Во время встречи Красносельский заявил о принципиальной нацеленности региона на конструктивный диалог с властями Молдовы с целью скорейшего решения в интересах людей социально-экономических и гуманитарных проблем.

Сообщается, что также обсуждалось состояние миротворческой операции и способы поддержки этого уникального в своей эффективности механизма.

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