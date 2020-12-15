Игорь Додон поздравил Джо Байдена с победой на выборах

Действующий президент Молдовы подтвердил заинтересованность в развитии двустороннего диалога между странами.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Игорь Додон от имени молдавского народа поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США.

"Пользуясь этой возможностью, хочу подтвердить заинтересованность моей страны в углублении традиционных отношений дружбы и двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки", — написал Игорь Додон в соцсети.

Накануне в США прошло голосование выборщиков. Джо Байден набрал 306 голосов, Дональд Трамп — 232 голоса.

Действующий президент пока поражение не признал и оспаривает итоги выборов в суде.

Нового главу государства жители США выбирали 3 ноября. За президентское кресло боролись кандидат-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Нового президента США приведут к присяге 20 января.

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