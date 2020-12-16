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Игорь Додон.

Игорь Додон назвал условия и сроки организации досрочных парламентских выборов

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (87)
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Sputnik Молдова
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Глава государства уверен, что без учета мнения Партии социалистов невозможны роспуск высшего законодательного органа и старт процесса по избранию нового его состава.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Досрочные парламентские выборы могут пройти в Молдове не ранее мая 2021 года. Об этом в интервью одному из молдавских телеканалов заявил действующий президент Игорь Додон.

По словам главы государства, наиболее вероятный сценарий организации внеочередной избирательной кампании — добровольная отставка правительства Кику, решение о которой будет принято с учетом мнения Партии социалистов и Игоря Додона.

"На плечи этого правительства выпало больше всего проблем. Не было такого 15-20 лет. И пандемия, и засуха, и выборы. И, я считаю, правительство Кику справляется. Правительство не подаст в отставку из-за давления на кого-либо. Это правительство подаст в отставку, только если мы решим пойти на досрочные выборы", — заявил Додон.

Парламент.
© Sputnik / Rodion Proca
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Он заявил, что отставка кабмина может быть лишь результатом коллективного решение всей команды: правительства и Партии социалистов.

"Кто хочет поторопить события — инициируйте вотум недоверия и отправляйте в отставку правительство. Мы не держимся за власть зубами, но решение за нами", — добавил глава государства.

Игорь Додон также заявил, что выборы не могут пройти раньше мая-июня 2021 года.

"Решение для досрочных за социалистам. Мы за досрочные выборы. Но не раньше мая-июня. Потому что впереди зима, пандемия. Нужна вакцинация граждан. Период май-октябрь, ноябрь подходящее время для выборов", — подытожил Игорь Додон.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля 2019 года. Законодательный орган республики состоит из 101 депутата и избирается на четыре года.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (87)

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