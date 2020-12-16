Попшой: 16 декабря выдвинем вотум недоверия правительству Кику

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Фракции партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Достоинство и правда" (DA) намерены выдвинуть в среду вотум недоверия правительству Иона Кику. Об этом, выступая перед протестующими у стен парламента, заявил вице-спикер Михай Попшой.
"Сегодня фракция PAS вместе с DA выдвинут вотум недоверия правительству Кику. Будем искать подписи и среди других депутатов. На следующей неделе правительство Кику должно пасть. По-хорошему Кику должен подать в отставку уже сегодня", - заявил Попшой.
Вице-спикер парламента призвал протестующих к спокойствию и порядку.
Протест, прошедший 15 декабря, длился порядка четырех часов. Он запомнился стычками с полицией, попытками прорваться в здание кабмина, перекрытием на непродолжительное время главного проспекта Кишинева, ревущими моторами и оглушительным визгом клаксонов.
Аграрии подчеркивают, что не намерены сдаваться и хотят продолжать протесты вплоть до 31 декабря — именно столько действует разрешение, выданное им на их проведение на площади Великого национального собрания перед зданием правительства.
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