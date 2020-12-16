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Александр Слусарь

Сколько подписей собрали PAS и DA для проекта по вотуму недоверия кабмину

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201216/32912648/skolko-podpisey-sobrali-pas-i-da-dlya-proekta-po-votumu-nedoveriya-kabminu.html

Глава фракции PAS сообщил, что проект вотума недоверия правительству Кику планируется выдвинуть на заседании парламента в среду.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Подписи под проектом вотума недоверия правительству Иона Кику поставили 34 депутата молдавского парламента. Об этом заявил глава фракции PAS Игорь Гросу на брифинге в среду.

"Собрано 34 подписи в поддержку вотума недоверия правительства Иона Кику. Речь идет о фракциях PAS, DA и Демпартии. Это обоснованный и ожидаемый вотум... Нужно новое правительства, нужны досрочные выборы", - сказал Гросу.

По его словам, вотум недоверия планируется выдвинуть на заседании парламента в среду. "Попросим, чтобы его выставили на обсуждение и рассмотрение в законные сроки", - отметил Гросу.

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