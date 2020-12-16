В парламенте Молдовы инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику

Спустя ровно пять месяцев после инициирования в парламенте вотума недоверия правительству Иона Кику, который тогда провалился, в законодательном органе вновь предложили отправить кабмин в отставку.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Фракции PAS, DA и демократы инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Декларацию зачитал глава фракции PAS Игорь Гросу.

Он отметил, что кабинет министров под руководством Кику не справился с управлением ситуацией в период пандемии COVID-19 – до сих пор не проводится массовое тестирование граждан, медицинский персонал не защищен от рисков заражения вирусом, экономическая ситуация ухудшается.

"Если это правительство останется, то могут возникнуть трудности с выплатой пенсий и зарплат... Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", - заявил Гросу.

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету должна изучить проект вотума.

Вице-спикер парламента Александр Слусарь сообщил фракция DA не будет принимать участие в обсуждении проектов так называемого парламентского большинства и вернется в зал заседаний для обсуждения налогово-бюджетной политики и бюджетов. Аналогичным образом поступили и депутаты от фракции PAS и Демпартии.

Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, после того, как в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За него тогда проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

PAS и DA ранее (16 июля) уже инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты рассмотрели 20 июля. Тогда парламентариям не удалось отправить кабмин в отставку. Против этого проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

Расклад в парламенте

Сейчас в парламенте действуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

На втором месте по численности — фракция Партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду — 15 мандатов.

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" девять депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора.

В группе Pro Moldova из восьми парламентариев остались двое. Шестеро ушедших депутатов заявили о создании в законодательном органе новой политической платформы Pentru Moldova. А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova, теперь они действуют вместе.

Также в составе парламента есть четверо "неприсоединившихся" депутатов — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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