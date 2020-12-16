ПСРМ предлагает отменить "закон о миллиарде" и выделить 600 миллионов аграриям

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Партия социалистов предлагает депутатам отменить закон о возмещении убытков в результате "кражи миллиарда" из государственного бюджета и направить освободившиеся более 600 миллионов леев в фонд субсидирования сельхозпроизводителей. Об этом на брифинге в парламенте заявил вице-спикер Влад Батрынча.

Протест у парламента депутат назвал звеном одной и той же цепи, что и стычки в парламенте на прошлой неделе.

"Продолжается одна и та же линия с поломкой микрофонов, порчей имущества. Теперь они ломают ступеньки парламента", - заявил Батрынча.

По словам вице-спикера, социалисты открыты к диалогу по поиску финансовых средств для помощи аграриям. Он напомнил, что в этом году Фонд по субсидированию впервые превысил миллиард леев.

"В повестке парламента есть проект об отмене "закона о миллиарде". Согласно данным профильной комиссии, если он будет принят, в бюджете освободится около 600 миллионов леев. Мы приглашаем всех депутатов проголосовать за этот проект, а эти деньги направить в Фонд по субсидированию аграриев, - заявил Бантынча. - Если коллеги из оппозиции не поддержат инициативу, значит, они не хотят выделить 600 миллионов леев для сельского хозяйства".

Депутат также заявил, что ПСРМ по-прежнему готова обсуждать с коллегами организацию досрочных парламентских выборов.

"Мы, социалисты, первыми в парламенте заявили, что мы - за досрочные выборы. Мы предложили выбрать дорожную карту организации досрочных выборов и работы правительства в ближайшие четыре-пять месяцев. До сих пор мы не получили ответа. Мы - за поиск решения для организации досрочных выборов, обеспечения стабильности и работы правительства в ближайшие четыре-пять месяцев", - добавил Батрынча.

Сельхозпроизводители собрались в среду у здания парламента. Их тракторы стоят на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.

Сельхозпроизводители 15 декабря возобновили протестные акции в Кишиневе. Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Фермеры надеются, что власти выделят больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

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