Под звуки протеста: заседание парламента Молдовы началось

Перед зданием парламента - сельхозтехника и протестующие аграрии, а внутри депутаты обсуждают рабочую повестку на день.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Заседание молдавского парламента началось в среду с задержкой примерно на полтора часа. Оно проходит на фоне протестов сельхозпроизводителей, собравшихся перед зданием высшего законодательного органа.

На данный момент депутаты обсуждают рабочую повестку на среду.

Сельхозпроизводители собрались в среду у здания парламента. Их тракторы стоят на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к парламенту, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования. В 14.00 в парламенте планируется еще одно заседание с участием представителей протестующих.

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