Под звуки протеста: заседание парламента Молдовы началось

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Заседание молдавского парламента началось в среду с задержкой примерно на полтора часа. Оно проходит на фоне протестов сельхозпроизводителей, собравшихся перед зданием высшего законодательного органа.
На данный момент депутаты обсуждают рабочую повестку на среду.
Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к парламенту, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.
Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.
Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования. В 14.00 в парламенте планируется еще одно заседание с участием представителей протестующих.
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