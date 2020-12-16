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Майя Санду

Для инаугурации Майи Санду сделали исключение из противоэпидемических правил

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201216/32913332/dlya-inauguracii-maji-sandu-sdelali-isklyuchenie-iz-protivoepidemicheskih-pravil.html

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что правило "больше 50 не собираться" на церемонии инаугурации действовать не будет.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в среду приняла решение, которым устанавливает порядок соблюдения противоэпидемических правил во время церемонии инаугурации избранного президента Молдовы Майи Санду.

Комиссия постановила, что церемония, запланированная на 24 декабря 2020 года во Дворце Республики, продлится не более двух часов, а количество участников разрешается увеличить до 250 человек.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду назвала дату своей инаугурации
Организаторам необходимо составить список эпидемиологических данных участников мероприятия по установленной модели и представить его в компетентные органы. На входе у всех будет измерена температура. На церемонию не допустят тех, у кого она превысит 37,5 градуса по Цельсию.

Все присутствующие обязаны правильно носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра во всех направлениях.

Дезинфекция помещений, в том числе зала, холлов и санузлов, должна быть обеспечена за 3 часа до начала церемонии. Комиссия также поручила проверить системы вентиляции и кондиционирования во Дворце Республики.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что в общественных собраниях могут участвовать не более 50 человек.

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Теги:
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