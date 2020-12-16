Додон – о вотуме недоверия правительству Кику: "без шансов"

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон, комментируя Sputnik инициированный в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику, заявил, что шансов для его утверждения нет.
"Без шансов", – отметил Додон, отвечая на вопрос о том, каков будет исход вотума в парламенте.
Фракции PAS, DA и демократы в среду инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Декларацию зачитал глава фракции PAS Игорь Гросу.
"Если это правительство останется, то могут возникнуть трудности с выплатой пенсий и зарплат... Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", - заявил Гросу.
Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету должна изучить проект вотума.
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