Додон – о вотуме недоверия правительству Кику: "без шансов"

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон, комментируя Sputnik инициированный в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику, заявил, что шансов для его утверждения нет.

"Без шансов", – отметил Додон, отвечая на вопрос о том, каков будет исход вотума в парламенте.

Фракции PAS, DA и демократы в среду инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Декларацию зачитал глава фракции PAS Игорь Гросу.

Он отметил, что кабинет министров под руководством Кику не справился с управлением ситуацией в период пандемии COVID-19, – до сих пор не проводится массовое тестирование граждан, медицинский персонал не защищен от рисков заражения вирусом, экономическая ситуация ухудшается.

"Если это правительство останется, то могут возникнуть трудности с выплатой пенсий и зарплат... Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", - заявил Гросу.

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету должна изучить проект вотума.

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