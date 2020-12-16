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Парламент

Присоединились к бойкоту: еще одна группа депутатов покинула заседание парламента

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (286)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201216/32915171/snova-boykot-esche-neskolko-deputatov-pokinuli-zasedanie-parlamenta.html

Ранее в пленуме отказались участвовать фракции политформирований "Платформа DA", "Действие и солидарность" (PAS), а также Демократической партии. 

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova приняла решение бойкотировать заседание законодательного органа в среду. Об этом заявил лидер этого формирования Андриан Канду после паузы в работе.

"Повестка дня на сегодня и темы, обсуждаемые здесь, не относятся к интересам людей. Очень много политики, что можно расценить как предвыборные обещания, связанные с русским языком или борьбой с пропагандой. Наша парламентская группа не будет дальше участвовать в этом пленуме. Согласно регламенту парламента, мы будем бойкотировать заседание", — заявил Канду. 

Ранее пленум покинуло еще несколько фракций. Речь идет о депутатах от политформирований "Платформа DA", "Действие и солидарность" (PAS), а также от Демократической партии. 

Правительство Иона Кику
© Sputnik / Miroslav Rotari
В парламенте Молдовы инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику

Таким образом, в парламенте осталось 52 законодателя, кворум сохраняется. 

Ранее покинувшие пленум депутаты из оппозиции успели инициировать вотум недоверия правительству Иона Кику. 

Заседание молдавского парламента началось в среду с задержкой примерно на полтора часа. Оно стартовало на фоне протестов сельхозпроизводителей, собравшихся перед зданием высшего законодательного органа.

Расклад в парламенте

Сейчас в парламенте действуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду, —  у нее 15 мандатов.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон – о вотуме недоверия правительству Кику: "без шансов"

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" девять депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора.

В группе Pro Moldova из восьми парламентариев остались двое. Шестеро ушедших депутатов заявили о создании в законодательном органе новой политической платформы Pentru Moldova. А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova, теперь они действуют вместе.

Также в составе парламента есть четверо неприсоединившихся депутатов — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (286)

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