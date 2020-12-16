Парламент принял два из трех "гагаузских" законов

Один проект был исключен из повестки дня законодателей, так как для его принятия в парламенте не хватает голосов.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Депутаты парламента одобрили в окончательном чтении поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении. Оба документа входят в так называемый “гагаузский пакет” и были разработаны несколько лет назад с целью обеспечить функциональность органов самоуправления южной автономии.

Первый проект вводит в систему административно-территориального деления республики наряду с первым (населенные пункты) и вторым уровнями (районы, муниципии) особый уровень управления для Гагаузской автономии. Закон также дает право гагаузским властям менять границы населенных пунктов и районов внутри автономии.

Второй проект вводит в закон о местном публичном управлении специальный статус для органов управления автономией.

Третий проект, который запрещает пересмотр специального статуса Гагаузии без одобрения изменений Народным собранием автономии, был исключен из повестки дня парламента, так как для его принятия не хватает голосов.

Изменения в закон "Об особом правовом статусе Гагаузии" принимаются 3/5 голосов депутатов.

Откуда взялись три "гагаузских закона"

В 2015 году в Молдове была создана межпарламентская рабочая группа, в которую вошли по семь депутатов от высшего законодательного органа Молдовы и Народного собрания Гагаузии (НСГ). Основной задачей группы было давно назревшее разграничение полномочий автономии и центральных властей. К работе переговорщиков привлекали местных и международных экспертов. Члены рабочей группы побывали в успешно действующих европейских автономиях: на Аландских островах (Финляндия), в Южном Тироле (Италия), Уэльсе (Великобритания).

Спустя год работы, в 2016 году, разработчики согласовали три законопроекта, уточняющие статус Гагаузской автономии и дополняющие полномочия ее руководящих органов, тогда же их передали в парламент.

Правящему большинству в депутатском корпусе прошлого созыва законы пришлись не по душе. В юридической комиссии их перекроили до неузнаваемости. Два из трех законов приняли в искаженном виде, который лишал их смысла. Президент Игорь Додон отказался их утверждать в таком виде и вернул на пересмотр. Больше к этим проектам не возвращались.

Уже в парламенте следующего созыва в июле 2020 года фракция Партии социалистов повторно зарегистрировала те же три проекта в качестве собственной инициативы. Их и приняли 3 декабря в первом чтении голосами социалистов и группы "За Молдову".

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