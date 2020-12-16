Додон заявил, что готов утвердить принятые парламентом законы на будущей неделе

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что утвердит на будущей неделе отмену так называемого "закона миллиарда", а также одобрит снижение пенсионного возраста.

"Парламент проголосовал за два очень важных проекта. Речь идет об отмене так называемого "закона миллиарда", которым бремя кражи века возложено на плечи граждан. Теперь наши сограждане, включая и бизнес, не обязаны платить за украденный миллиард", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, второй закон такой же степени важности касается пенсионного возраста — 57 лет для женщин и 62 года — для мужчин. Для матерей пяти и более детей он снижен до 54 лет.

"Ранее мы выступали против принятия так называемого "закона миллиарда", который обязал наш народ выплачивать свыше 800 миллионов леев следующие 25 лет. Также мы выступали против пенсионной реформы 2016 года, которая привела к росту пенсионного ценза. А в течение последних четырех лет я в качестве президента неоднократно настаивал на отмене закона о миллиарде и пенсионной реформе. Наши инициативы до сих пор блокировались. Сегодня нам это удалось", — уточнил Додон.

Как отметил действующий президент, он понимает, что "некоторые политики, которые участвовали в краже миллиарда и увеличении пенсионного возраста, были категорически против этих законов и запустили апокалиптические сценарии того, какими будут последствия этого голосования".

"Лично убежден, что принятие этих законов парламентом идет на пользу гражданам и отвечает национальным интересам Молдовы. В качестве главы государства я готов утвердить эти законы на будущей неделе", — подчеркнул Додон.

Депутаты молдавского парламента утвердили соответствующие документы на заседании 16 декабря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova