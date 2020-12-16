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Протест 16 декабря 2020.

Тракторная атака и резонансные законы - что происходило в парламенте 16 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (288)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201216/32920432/traktornaya-ataka-i-rezonansnye-zakony---chto-proiskhodilo-v-parlamente-16-dekabrya.html

Протесты, вотум недоверия правительству и резонансные законопроекты. В парламенте и у его стен в среду, 16 декабря, много говорили, кричали и сигналили тракторными клаксонами.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. "Тракторный штурм" парламента, вотум недоверия правительству, отмена "закона о миллиарде", статус русского языка в Молдове и российские каналы в молдавском телеэфире. Это только часть тем, которые обсуждалась в среду в молдавском парламенте. Sputnik Молдова рассказывает о наиболее ярких политических событиях минувшего дня.

Штурм парламента аграриями

В среду молдавские сельхозпроизводители снова вышли на протест. За час до начала заседания парламента они собрались под его стенами. Через какое-то время часть тракторов с центральной площади переместились к парламенту. Несколько машин въехали на тротуар т, не обращая внимания на требования полицейских, начали подниматься по гранитным ступеням перед зданием законодательного органа.

На полпути к зданию полиции все-таки удалось преградить им дорогу . Между протестующими и правоохранителями завязалась потасовка, люди в погонах применили спецсредства.

Протест аграриев 16 декабря
© Sputnik / Mihai Caraus
Аграрии перекрыли центр Кишинева: тракторы у стен парламента и стычки с полицией

К протестующим вышел вице-спикер парламента, депутат партии "Действие и солидарность" Михай Попшой. Он объявил манифестантам, что оппозиционные фракции собираются выдвинуть вотум недоверия правительству Иона Кику. Законодатель призвал протестующих к спокойствию. Спецсредства и слова Попшоя несколько охладили пыл манифестантов. Однако протестующие и полиция остались на занятых рубежах, а вход в здание законодательного органа перекрыли грузовики Войск карабинеров.

Попшой провел в здание парламента группу переговорщиков. Однако их полуторачасовая дискуссия с парламентариями ничем не завершилась. Участники беседы договорились встретиться еще раз. Законодатели отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

По данным МВД, в результате потасовки, четверо полицейских получили травмы их увезла скорая.

Вотум недоверия

Правительство Иона Кику
© Sputnik / Miroslav Rotari
В парламенте Молдовы инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику
Спустя час глава фракции PAS Игорь Гросу объявил на брифинге, что PAS, DA и депутаты Демпартии выдвинули вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Всего под документом собралось 34 подписи. Парламент должен рассмотреть его на следующей неделе.

Действующий президент Игорь Додон в комментарии Sputnik Молдова заявил, что вотум не имеет "никаких шансов" быть принятым.

Работа парламента

Заседание парламента, видимо, из-за протеста аграриев, началось с полуторачасовым опозданием. Депутаты оппозиционных фракций вначале просили его перенести, затем пытались исключить ряд, по их мнению, спорных законопроектов. После того, как эти попытки не увенчались успехом, фракции PAS, DA, Демпартии и группа Pro Moldova покинули заседание.

Воспользовавшись отсутствием оппонентов, депутаты ПСРМ и группы "За Молдову" в завидном темпе приняли целый ряд резонансных законопроектов.

Гагаузские законы

Законодатели в окончательном чтении одобрили поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении из так называемого "гагаузского пакета". Оба документа были разработаны несколько лет назад с целью обеспечить функциональность органов самоуправления южной автономии.

Русский язык

Депутаты парламента в окончательном чтении утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. Кроме того, парламентарии утвердили проект о переводе вкладышей к лекарствам на русский язык.

Парламент.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавские депутаты приняли закон о языках, закрепляющий статус русского языка

С законодательной инициативой о регистрации в парламенте нового Закона "О функционировании языков на территории Республики Молдова", в котором русский язык обладает статусом языка межнационального общения, выступил действующий президент Молдовы Игорь Додон. Прежний закон, принятый 1 сентября 1989 года, в июне 2018 года был объявлен Конституционным судом "устаревшим".

Украденный миллиард

В парламенте проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской аферы ложится на плечи обычных граждан.

Высвободившиеся около 600 миллионов леев депутат ПСРМ Влад Батрынча обещал направить в фонд по субсидированию аграриев.

Пенсионный возраст может быть снижен

Депутаты парламента проголосовали в первом чтении за законопроект о снижении пенсионного возраста в Молдове до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин.

Пенсионер.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Пенсионный возраст будет снижен: что решили в парламенте

Согласно проекту закона, планируется вернуть положение вещей на момент 2016 года, до проведения пенсионной реформы.

Будет возвращен страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. Второй момент: многодетные матери (у которых от пяти детей и больше) должны получить право выхода на пенсию в 54 года.

Согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин составляет 63 года. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.

Игорь Додон тут же заявил, что утвердит на будущей неделе отмену так называемого "закона миллиарда", а также одобрит снижение пенсионного возраста.

Российские телеканалы

Во втором чтении депутаты парламента приняли законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг. Их суть состоит в отмене запрета на ретрансляцию в Молдове российских информационно-аналитических программ.

За возврат российских телеканалов проголосовали все те же оставшиеся на заседании фракция ПСРМ и парламентская группа "за Молдову".

Предыдущие, "запретительные" поправки в Кодекс вступили в силу в феврале 2018 года. Была запрещена трансляция на территории Молдовы новостных, аналитических и политических передач из стран, не присоединившихся к Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Россия подписала конвенцию еще в 2006 году, но не ратифицировала ее.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (288)

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