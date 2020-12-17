В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию, но еще могут быть заседания

Депутаты парламента проголосовали за закрытие сессии, но еще ожидаются спецзаседания для рассмотрения вотума недоверия правительству и по случаю инаугурации избранного президента.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В высшем законодательном органе страны закрыли осенне-зимнюю сессию.

"В этих условиях, когда такая накаленная обстановка, мы сумели принять большинство законопроектов из повестки дня. В качестве председателя парламента предлагаю закрыть сессию", — заявила Гречаная.

За это решение проголосовало 56 депутатов из фракции социалистов и парламентской группы Pentru Moldova. Оппозиционные депутаты хоть и находились в зале, но голосование по этому вопросу бойкотировали.

Как подчеркнула Гречаная, в последующие два-три дня будет созвано заседание постоянного бюро и назначена дата внеочередного заседания законодательного органа для рассмотрения вотума недоверия правительству Иона Кику, который зарегистрировали депутаты от DA, PAS и ДПМ.

"Ожидается еще одно специальное заседание в связи с инаугурацией избранного президента", — добавила Гречаная.

Пленарное заседание в парламенте прошло в среду под гул протестующих аграриев. Фермеры подогнали к зданию законодательного органа сельхозтехнику. Произошло несколько стычек между протестующими и полицией.

Главное требование фермеров — отменить повышение НДС с 8% до 12%.

Несмотря на протест, депутаты приняли во втором чтении законопроекты о государственном бюджете, налогово-бюджетной политике, бюджетах социального и медицинского страхования на 2021 год, а также ряд других важных инициатив, в том числе отмену "закона о миллиарде", принятие закона о функционировании языков в Молдове и отмену запрета на трансляцию российских программ в молдавском телеэфире.

Расклад в парламенте

Сейчас в парламенте действуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность" (15 мандатов).

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" девять депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора.

В группе Pro Moldova из восьми парламентариев остались двое. Шестеро ушедших депутатов заявили о создании в законодательном органе новой политической платформы Pentru Moldova. А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova, теперь они действуют вместе.

Также в составе парламента есть четверо неприсоединившихся депутатов — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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