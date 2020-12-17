Лидер ДПМ осудил прошедшее в парламенте голосование

Лидер Демократической партии Молдовы выступил с резкой критикой работы парламента, где накануне были приняты несколько законодательных инициатив.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Депутаты-демократы разочарованы тем, как накануне в парламенте был принят ряд законопроектов. Прошедшее голосование – результат договоренностей Игоря Додона и Илана Шора, которые подготовились к досрочным парламентским выборам. Такое заявление сделал лидер ДПМ Павел Филип на брифинге в четверг.

"Самые важные документы страны – налогово-бюджетная политика и несколько бюджетов. За все это проголосовали в спешке, притом что постоянное бюро оповестило нас, что эти проекты будут обсуждаться в четверг и пятницу", – отметил Филип.

Ранее социалисты объяснили, что в конце года нужно уделять максимальное внимание проектам налогово-бюджетной политики, госбюджета, бюджетов социального и медицинского страхования.

Что касается госбюджета и налоговой политики на 2021 год, правительство в срочном порядке рассмотрело предложенные депутатами поправки в эти законопроекты, чтобы успеть принять документы до конца года.

О важности многих проектов говорил и действующий президент Молдовы Игорь Додон.

"Много говорили на днях о бюджете на следующий год, его нужно принять. Иначе в следующий год мы войдем без проектов по бюджету и без налоговой политики", – заявил он.

После принятия ряда законодательных инициатив действующий глава государства заверил, что намерен одобрить все эти документы.

Пленарное заседание в парламенте прошло в среду под гул протестующих аграриев. Фермеры подогнали к зданию законодательного органа сельхозтехнику. Зарегистрированы несколько стычек между протестующими и полицией.

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