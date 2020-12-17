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Блокпост российских миротворцев в Приднестровье.

Путин – о приднестровской проблеме: рано или поздно она должна быть решена

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201217/32928475/putin-o-pridnestrovskoy-probleme-rano-ili-pozdno-ona-dolzhna-byt-reshena.html

Владимир Путин заявил, что в РФ неоднократно слышали от представителей западных стран о необходимости вывода миротворческого контингента из Приднестровья и назвал условия, при которых это станет возможным.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Рано или поздно приднестровская проблема должна быть решена, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, которую Sputnik Молдова транслирует в прямом эфире.

Владимир Брутер.
© Sputnik
Брутер: как с Санду будут говорить в Москве после заявлений о миротворцах
Кроме того Путин прокомментировал слова избранного президента Майи Санду, которая ранее заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

"Майя Санду, которая избрана, и я желаю ей всего самого доброго, успехов в ее работе, ничего нового как представитель определенной политической силы она не сказала. Мы давно слышим от представителей различных западных стран, что нужно вывести наш миротворческий контингент", – сказал Путин.

Президент России также обратил внимание на то, что Майя Санду, избранная президентом Молдовы, в то же время является и гражданкой Румынии.

"Мы слышали от представителей западных стран о необходимости вывести контингент, и в целом мы – за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующие обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы, как только пойдет по пути мира и примирения ситуация", – подчеркнул Путин.

Российские миротворцы на блокпосту в Бендерах.
© Sputnik / Шадрин
Российские миротворцы не позволяют вернуть Молдову в конфликт
Президент РФ добавил, что Россия – за это, и "уже были совсем близки с бывшим президентом Ворониным к этому, но в последний момент тоже представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей".

"И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем и почему? Непонятно. Я потом спрашивал у коллег из Евросоюза: "Зачем вы это сделали?" Ну, вот так получилось... Рано или поздно эта проблема должна быть решена", – заявил Путин.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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