PAS: принятые парламентом законы нужно признать неконституционными

Еще одно политическое формирование недовольно голосованием депутатов ПСРМ и платформы Pentru Moldova.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Временно исполняющий обязанности председателя PAS Игорь Гросу осудил принятие накануне ряда законов в молдавском парламенте.

Представитель PAS не исключил, что его политформирование обратится по этому поводу в Конституционный суд.

По мнению Гросу, коалиция ПСРМ и платформы Pentru Moldova поделила государственные деньги, приняв ряд нормативных актов в отсутствие оппозиции.

Депутат Серджиу Литвиненко полагает, что "в законодательном органе голосовали за законы, не получившие до этого даже одобрения правительства".

"Мы анализируем все законы, за которые вчера проголосовала коалиция ПСРМ – "Шор". Не исключаем, что будем подавать жалобы в Конституционный суд. Эти законы должны быть объявлены неконституционными", — сказал Литвиненко.

Принятие законов он назвал акцией накануне предвыборной кампании в парламент.

Позиция парламентского большинства

Ранее социалисты выступили с уточнениями по поводу нескольких законопроектов, принятых на заседании парламента 16 декабря.

По мнению представителей ПСРМ, страна не может вступать в следующий год без таких важных документов, как госбюджет, налогово-бюджетная политика и бюджеты медицинского и социального страхования.

Также они разъяснили некоторые пункты этих нормативных актов, которые предполагают также помощь аграриям, вышедшим на протест к законодательному органу страны.

В частности, социалисты напомнили, что в парламенте еще не приняли повышения ставки НДС для сельхозпроизводителей.

Платформа Pentru Moldova в свою очередь предложила исключить из законопроекта налогово-бюджетной политики пункт о повышении НДС для сельхозпроизводителей. Именно это и есть одно из главных требований фермеров.

Соответствующий законопроект депутаты платформы направили председателю парламентской комиссии по бюджету и финансам.

Такая уступка, по мнению формирования, поможет оказавшимся в тяжелой ситуации сельхозпроизводителям.

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