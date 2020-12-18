Додон: за протестом аграриев стоят лидеры партий Санду и Нэстасе

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Протест фермеров в центре Кишинева приобрел политический характер, а за митингующими стоят партии Майи Санду и Андрея Нэстасе. Об этом в эфире видеоблога "Президент Игорь Додон отвечает" завил действующий глава государства.

"Это протест с политическими требованиями. Сначала они требовали изменений в законодательстве. Просили не повышать НДС. Это и произошло в парламенте. По инициативе социалистов перенесли повышение. Второе требование — выделить помощь аграриям. С 900 миллионов до 1,1 миллиарда увеличен фонд субсидий. Мы отменили "закон о миллиарде", что позволит выделить еще 500-600 миллионов для сельхозпроизводителей",- рассказал Игорь Додон.

Действующий президент предложил аграриям не заниматься политикой.

"Оставьте в покое политику. Вы еще будете вспоминать правительство Кику при президенте Додоне. Когда вас даже слушать не будут", — обратился к аграриям Додон.

Действующий президент также заявил, что считает требование аграриев об отставке правительства лишенным смысла, так как в этом случае увеличивать фонд субсидирования будет некому. Отставка правительства автоматически заблокирует все изменения в сфере бюджета, и требования фермеров о предоставлении им дополнительной денежной помощи станут невыполнимыми.

Сельхозпроизводители 15 декабря возобновили протестные акции в Кишиневе. Главное, чего добивались аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Фермеры надеются, что власти выделят больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

А 16 декабря сельхозпроизводители собрались у здания парламента, разместив тракторы на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного форума, на тротуарах и клумбах.

Они пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.

Протестующие отметили, что не собираются уходить домой, но будут продолжать митинговать мирно. Очередную акцию они запланировали на утро пятницы, 18 декабря.

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