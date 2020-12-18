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Додон - о возвращении российских телепрограмм: "Кого это ущемляет?"

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201218/32936366/dodon-o-vozvraschenii-rossiyskikh-teleprogramm-kogo-eto-uschemlyaet.html

Игорь Додон настаивает на том, чтобы жители страны могли сами выбирать, какие программы им смотреть.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон назвал недемократичным и не соответствующим Конституции отмененный недавно в парламенте запрет на трансляцию в Молдове российских информационно-аналитических программ. В эфире своего видеоблога "президент отвечает" Додон приветствовал отмену этого запрета.

Студия вещания телеканала Россия на страны ближнего зарубежья.
© Sputnik / AlexTikhomirov
Новый закон может разрешить молдаванам смотреть ТВ-новости из Москвы
"Несколько лет назад под давлением внешних партнеров правительство Плахотнюка запретило российские каналы и новости в Молдове. Я всегда говорил, что это неправильно. Езжайте в любую гостиницу в Евросоюзе, там есть любые каналы. У нас Плахотнюк решил, что это нужно запретить", — говорит Додон.

Президент напомнил, что в 2018 году он отказался промульгировать этот закон и Конституционный суд позволил это сделать спикеру парламента Андриану Канду.

"Тот закон и так не соответствовал Конституции. Поэтому приняли изменения в Кодекс телевидения и радио, вернули все как было. Кого это ущемляет? Вы хотите, чтобы телевизор был с одной кнопкой? Тогда какая это демократия? Пусть на пульте будет много кнопок", — обращается к оппонентам Додон.

Запрет на трансляцию российских новостных телепрограмм в Молдове ввели в декабре 2017 года по инициативе правящей тогда Демпартии.

В поправках к Кодексу аудиовизуальных услуг Молдовы речь шла о запрете трансляции новостей, информационно-аналитических и военных программ, произведенных вне США, Канады, ЕС и стран, "ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Прямого упоминания России в законопроекте не было, но, поскольку Россия не ратифицировала эту конвенцию, новости из Москвы подпадали под этот запрет.

Парламент Молдовы на днях исключил это ограничение из законодательства республики.

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