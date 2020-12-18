Видео: третий день "тракторного" протеста у парламента

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Протестующие аграрии вновь собрались у стен парламента. Фермеры добиваются документального подтверждения того, что им будет выделена помощь в размере 3 тысяч леев за каждый пострадавший от засухи гектар культур второй группы (кукуруза, подсолнечник).

Аграрии протестовали и в среду. За час до начала заседания парламента они собрались под стенами здания законодательного форума. Через некоторое время часть тракторов с центральной площади переместились к парламенту. Несколько машин въехали на тротуар, не обращая внимания на требования полицейских, и начали подниматься по гранитным ступеням перед зданием.

Полиции все-таки удалось преградить им дорогу. Между протестующими и правоохранителями завязалась потасовка, люди в погонах применили спецсредства.

На заседании 16 декабря депутаты приняли налогово-бюджетную политику и бюджет страны на 2021 год, а также закрыли осеннюю сессию парламента.

На следующий день сельхозпроизводители снова собрались у стен законодательного форума. Протест проходил мирно. Однако во время дискуссий с депутатами представители протестующих заявили, что ограничивают срок выполнения их требований, предоставив на это сутки.

"Мы даем вам еще 24 часа, чтобы вы пришли с конкретными обещаниями и решениями. Нужно, чтобы фермеры получили за полученный ущерб от засухи по 3 тысячи леев за каждый гектар с пострадавшими культурами второй группы. Иначе мы перейдем к более жестким действиям", — обратился к властям один из протестующих.

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