Транспортники выразили солидарность с протестующими аграриями

Колонна микроавтобусов проехала по центральной улице Кишинева, ненадолго остановившись возле припаркованных у парламента тракторов.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Свою солидарность с протестующими аграриями выразили работники транспортных компаний. Колонна автобусов проехала по столичному проспекту Штефана чел Маре и ненадолго остановилась у протестующих аграриев напротив здания парламента.

© Sputnik / Mihai Caraus Колонна микроавтобусов, поравнявшись с протестующими аграриями, клаксонами поддержала их.

Ранее Ассоциация автотранспортных операторов (APOTA) объявила, что выражает солидарность с инициированными Национальной федерацией фермеров Молдовы и ее сторонниками акциями протеста, направленными против "антинародной и антиэкономической бюджетной политики".

"APOTA разделяет мнение представителей аграрного сектора о необходимости безотлагательного принятия бюджетных и налоговых мер, направленных на поддержание активности в отраслях экономики, а также сохранение рабочих мест, и осуждает циничное и насмешливое отношение правительства к требованиям протестующих", – говорится в обращении.

В знак солидарности с фермерами 18 декабря 2020 года колонна микроавтобусов проехала по центральному проспекту Кишинева, клаксонами поддерживая протестующих.

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