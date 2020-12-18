Владимир Головатюк официально назначен послом Молдовы в России

Указ о назначении главы посольства Молдовы в Российской Федерации опубликован в Monitorul Oficial и вступил в силу.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Владимир Головатюк официально назначен на должность посла Молдовы в России.

Соответствующий указ опубликован в Monitorul Oficial и вступил в силу.

Кандидатуру Головатюка одобрили в правительстве и в парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Ранее в интервью Sputnik Молдова будущий посол рассказал о главных приоритетах на этой должности.

По его словам, чтобы способствовать развитию двусторонних молдавско-российских отношений, позиция дипломатической миссии РМ должна быть аргументированной, содержать меньше ярлыков.

"Нужно четко обозначить свои приоритеты, обозначить интересы страны. Политика должна быть максимально прагматичной. Никаких прыжков вправо или влево", - считает Головатюк.

Свою задачу в качестве посла Молдовы в России он видит в защите интересов молдавских граждан и молдавского бизнеса.

До настоящего времени Владимир Головатюк возглавлял в законодательном органе комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Согласно статье 10 Закона о дипломатической службе, послы назначаются и отзываются президентом Республики Молдова по предложению правительства. Предложения о назначении на эти должности представляются в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции по согласованию с парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

Почему был отозван предыдущий посол

Ранее, 9 декабря, члены правительства приняли решение отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России и, по совместительству, в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Глава правительства Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

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