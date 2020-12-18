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Исполнительный комитет АТО Гагаузия.

В Гагаузии назначили дату проведения выборов в Народное собрание

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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https://ru.sputnik.md/politics/20201218/32942928/v-gagauzii-naznachili-datu-provedeniya-vyborov-v-narodnoe-sobranie.html

Формирование нового корпуса депутатов законодательного собрания автономии однозначно пройдет раньше, чем вероятные досрочные выборы в парламент Молдовы.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Выборы в Народное собрание Гагаузии состоятся 4 апреля 2021 года. Такое решение приняли депутаты представительного органа автономии на заседании в пятницу. Полномочия нынешнего созыва заканчиваются 20 января.

Комрат.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Депутаты НСГ также утвердили новый состав регионального Центраизбикома.

Ранее парламент РМ одобрил в окончательном чтении поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении. Оба документа входят в так называемый “гагаузский пакет” и были разработаны несколько лет назад с целью обеспечить функциональность органов самоуправления южной автономии.

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