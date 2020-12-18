В Гагаузии назначили дату проведения выборов в Народное собрание

Формирование нового корпуса депутатов законодательного собрания автономии однозначно пройдет раньше, чем вероятные досрочные выборы в парламент Молдовы.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Выборы в Народное собрание Гагаузии состоятся 4 апреля 2021 года. Такое решение приняли депутаты представительного органа автономии на заседании в пятницу. Полномочия нынешнего созыва заканчиваются 20 января.

Депутаты НСГ также утвердили новый состав регионального Центраизбикома.

Ранее парламент РМ одобрил в окончательном чтении поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении. Оба документа входят в так называемый “гагаузский пакет” и были разработаны несколько лет назад с целью обеспечить функциональность органов самоуправления южной автономии.

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