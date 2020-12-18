Игорь Додон встретился с представителями дипломатического корпуса

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова.

Собеседники обсудили итоги уходящего непростого года, рассмотрели различные вопросы внутренней и внешней политики нашей страны.

"Я поблагодарил внешних партнеров за помощь Молдове в период пандемии и выразил уверенность в том, что в 2021 году международное сотрудничество нашей страны укрепится по всем важнейшим направлениям", — сообщил Игорь Додон в социальных сетях.

Встреча с послами зарубежных государств состоялась с соблюдением всех противоэпидемических правил. Расстояние между креслами, в которых разместились дипломаты, соответствовало социальной дистанции, установленной для обеспечения безопасности в период эпидемии COVID-19.

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