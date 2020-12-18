Почему Майя Санду должна отказаться от гражданства Румынии

Второй паспорт нового президента Молдовы — тема одновременно и скандальная, и вполне себе обыденная.

Такие парадоксы случаются в нашем государстве, где даже в Декларации независимости основная мысль - это "ликвидация политико-правовых последствий пакта Молотова-Риббентропа".

Главным "последствием" этого документа в румынской историографии считается присоединение Бессарабии к Советскому Союзу. И выходит, вся молдавская независимость создавалась для того, чтобы "ликвидировать" этот огорчительный для Бухареста факт.

Стоит напомнить, что в 2013 году Конституционный суд Молдовы постановил, что Декларация независимости доминирует над текстом Конституции, и постановление это до сих пор пока никто не отменил.

В этой ситуации наличие румынского паспорта у президента Молдовы - не повод для удивления. Удивительно другое - что гражданство Румынии есть еще не у всех молдавских чиновников, включая высших государственных лиц в нашей стране.

Не паспорт, а средство передвижения

Хотя кто их знает, этих лиц. Кому из граждан Молдовы был выдан румынский паспорт за почти три десятилетия независимости - это одна из самых охраняемых тайн Бухареста.

Точное число румынских граждан на территории нашей страны неизвестно, никогда официально не оглашалось и в ближайшем будущем этого явно не произойдет.

Число это немалое, ведь для большинства граждан Молдовы, получивших еще и румынское подданство, паспорт соседней страны - не повод для гордости, а средство передвижения. Паспорт страны-члена ЕС раскрывает перед молдавскими гастарбайтерами (а также студентами и предпринимателями) куда более широкие перспективы, чем бесполезный безвизовый режим с Евросоюзом, который предлагает молдавское гражданство.

И, в конце концов, чиновниками не рождаются, а становятся. Сплошь и рядом на должности назначают людей, которые до того не были на госслужбе. И, разумеется, от второго (а также третьего и последующих) гражданств никто из них не отказывается. Во-первых, процедура это непростая и утомительная, а во-вторых - зачем? Ведь никаких запретов на этот счет в законодательстве нашей страны не существует.

Румынский паспорт как рычаг

О наличии гражданства Румынии у того или иного государственного деятеля Молдовы иногда становится известно после целенаправленного "слива", в том числе и со стороны Бухареста. Нечто в этом роде произошло в случае с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.

Его румынское гражданство (полученное в 2002 году) никого не интересовало до тех пор, пока Кику не вступил в жесткую полемику с депутатом Европарламента от Румынии Зигфидом Мурешаном, решившим поучить молдавского премьера, как страной управлять. Ион Кику не остался в долгу и выдал евродепутату по первое число. Тот оскорбился и несколько месяцев тема "лишить Кику гражданства Румынии" полыхала на страницах прессы, а потом все как-то улеглось.

Но это еще простой случай. Премьер-министр, в конце концов, наемный работник. В молдавской конфигурации власти он не занимается публичной политикой и в целом колеблется вместе с генеральной линией очередного парламентского большинства.

Куда сложнее дело, если вопрос румынского гражданства возникает в отношении того или иного политика. Ключевое слово здесь - "унионизм".

Не "просто паспорт", а "все сложно"

Молдавские политики, которые выступают за объединение с Румынией, гражданством соседней страны гордятся. Для их оппонентов румынский паспорт - скорее дискредитирующее обстоятельство.

Как это связано, сказать трудно, и логика здесь не очевидная. Никто же не обвиняет молдавских обладателей болгарского или польского гражданства в желании сделать Молдову провинцией Болгарии или польским воеводством.

Однако то - другое. Отношения между политическим Бухарестом, страдающим по "утраченной Бессарабии", и Кишиневом никогда не были простыми (например, Румыния до сих пор отказывается подписать базовый политический договор с Молдовой, что закрепило бы суверенный статус нашей страны в двусторонних отношениях).

Поэтому политические вопросы здесь - дело чувствительное, даже болезненное.

Отказ от гражданства как политическая акция

Например, когда лет пятнадцать назад выяснилось, что в руководстве правящей на тот момент Партии коммунистов имеются граждане Румынии, то с паспортом соседнего государства им пришлось тут же расстаться.

В похожую ситуацию попала и Партия социалистов. Перед парламентскими выборами 2014 года в прессе внезапно появились сообщения, что в списке социалистов - кандидаты с гражданством Румынии.

Лидер партии Игорь Додон тогда сказал, что все они уже подали прошение об отказе от румынского подданства. И заявил, что его партия подготовила законопроект, согласно которому депутаты и другие лица, занимающие высокие государственные должности, не должны иметь двойного гражданства.

Прошло шесть лет, но закона о запрете двойного гражданства для госчиновников и выборных лиц как не было, так и нет. Поэтому гражданке Румынии Майе Санду сейчас ничто не помешает занять президентское кресло, будь у нее хоть десять паспортов десяти разных государств.

Почему Майе Санду все же необходимо сделать выбор

Казалось бы, все корректно, и ничто не противоречит букве закона. Да, новый президент страны принесла присягу двум государствам - одну как рядовой гражданин, другую - как член кабинета министров Молдовы. Так посмотрите, множество молдавских граждан (включая премьер-министра) тоже ходят под разными флагами, как либерийский танкер.

Да, трудно объяснить, как сочетаются две присяги на верность, данные двум государствам одновременно (это посложнее, чем ситуация с двумя женщинами, которым клянется в верности один и тот же мужчина). Но так сложилось, а законом не запрещено.

Однако президент Республики Молдова - это пост, который радикально отличается по своему значению от любой другой государственной должности в стране. Сказать, что президент - это просто госчиновник, то же самое, что назвать Конституцию - "просто законом".

Например, депутат парламента по Конституции - это всего лишь часть "единственной законодательной власти" и член "высшего представительного органа народа". То есть, с моральной точки зрения, какой народ (повально с двойным, а иногда - с тройным гражданством) - такие у него и представители. Этически здесь даже есть какая-то гармония.

А вот президент Республики Молдова "представляет государство и является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны".

И здесь к Майе Санду начинаются вопросы не просто морально-этического, а фундаментального характера. Может ли представлять государство подданный другого государства? И каким образом "гарант", присягнувший на верность Румынии, способен гарантировать "единство и территориальную целостность" Молдовы, право которой на суверенитет, открыто или негласно, отрицает весь румынский политический класс?

Президент страны, глава государства - это не тусклая личность с паспортом. У этого образа богатая коннотация - это Линкольн с его театром, это Альенде с автоматом на последнем его фотоснимке. Это клятва на верность Родине, которая запечатлена в сердце, а не в файле паспортистки. Пусть Майя Санду, выросшая из "просто политика" в президента, по-президентски скажет - какое именно государство она считает своей Родиной.

На этот глубоко личный вопрос политик отвечать не обязан. А вот президент - должен.

Кстати, президент у нас еще и главнокомандующий. Как когда-то сказал геральдист, принимавший в свое время участие в разработке флага для Национальной армии Молдовы, "самое трудное было - придумать флаг, который бы отличался от военного румынского, чтобы две армии не перепутали друг друга на поле боя".

Произнес он это с убийственно серьезным выражением лица. Но все-таки хотелось бы понять, какой из армий стала бы командовать Майя Санду в случае чего.

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