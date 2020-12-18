23:09 18 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Мигранты на вокзале.

Додон: соглашение с РФ о социальной защите вскоре будет подписано

© Sputnik / Сергей Сергеев
Политика
Получить короткую ссылку
17920
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32949967.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201218/32949522/dodon-soglashenie-s-rf-o-socialnoj-zashite-vskore-budet-podpisano.html

Документ определит рамки выплат пенсий и пособий для граждан Молдовы, которые постоянно находятся в России.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Действующий президнт Молдовы Игорь Додон встретился с депутатом парламента Владимиром Головатюком. Во встрече также принял участие министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.

Владимир Головатюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Владимир Головатюк официально назначен послом Молдовы в России

Глава государства пожелал Головатюку успехов в выполнении обязанностей на новой должности посла Республики Молдова в Российской Федерации.

В то же время глава МИДЕИ сообщил действующему президенту о завершении переговорного процесса по проекту молдавско-российского Соглашения о социальном обеспечении.

"Этот документ активно обсуждается в последние годы, его давно ждут наши сограждане. Проект предусматривает выплату пенсий по старости, пенсий по инвалидности, полученной в результате общих заболеваний, несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также пенсий по потере кормильца и пособий в случае смерти", — отметил Додон.

По словам главы государства, соглашение будет подписано в ближайшее время, что приведет к укреплению социальной защиты молдаван в Российской Федерации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдова исключила Россию из списка стран, при въезде из которых нужна самоизоляция
Социалисты выступили с уточнениями по принятому "бюджетному пакету"
Теги:
Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией?
Видео — Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться