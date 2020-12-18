Додон: соглашение с РФ о социальной защите вскоре будет подписано

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Действующий президнт Молдовы Игорь Додон встретился с депутатом парламента Владимиром Головатюком. Во встрече также принял участие министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.
Глава государства пожелал Головатюку успехов в выполнении обязанностей на новой должности посла Республики Молдова в Российской Федерации.
В то же время глава МИДЕИ сообщил действующему президенту о завершении переговорного процесса по проекту молдавско-российского Соглашения о социальном обеспечении.
"Этот документ активно обсуждается в последние годы, его давно ждут наши сограждане. Проект предусматривает выплату пенсий по старости, пенсий по инвалидности, полученной в результате общих заболеваний, несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также пенсий по потере кормильца и пособий в случае смерти", — отметил Додон.
По словам главы государства, соглашение будет подписано в ближайшее время, что приведет к укреплению социальной защиты молдаван в Российской Федерации.
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