Гречаная: В этом парламенте уже не может быть никакого большинства

Спикер высказалась по поводу последних событий в высшем законодательном органе страны и под его стенами.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная прокомментировала голосование 16 декабря, вотум недоверия правительству, а также возможность досрочных выборов.

О стремительном принятии законов

Этот эпизод она связала со сложившейся на тот момент ситуацией.

"Наши депутаты уже не могут мирно обсуждать. Было бы иначе, если бы они все остались и не стали протестовать. Также те акции перед парламентом, мы понимали, что готовится провокация. Было принято решение проголосовать за основные проекты", — заявила Гречаная в эфире одного из телеканалов.

По ее мнению, ничего не было нарушено, поскольку принятые законопроекты были в повестке. А что касается "бюджетного пакета", спикер уточнила, что соблюдены все правила: 10 дней на рассмотрение проектов и разработку поправок, а затем все это обсуждалось в профильной комиссии, были приняты практически все пожелания депутатов из оппозиционных фракций.

Она также ответила на упреки бойкотировавших то заседание депутатов оппозиции о том, что их не предупредили о намерении рассмотреть законопроект о госбюджете на день раньше.

"Заседание парламента в ночное время – это не новость для Молдовы. Депутаты даже если не были в зале, они все наблюдали онлайн и все знали. Когда я объявила перерыв, сказала, что собирается Комиссия по экономике и бюджету и какие проекты законов будем обсуждать", — пояснила Гречаная.

О парламентском большинстве

Спикер полагает, что в данный момент в законодательном органе нет определенного большинства, все спуталось и неясно: кто во власти, а кто в оппозиции.

По мнению председателя парламента, фракции ПСРМ и "Шор" не имеют никакой коалиции и большинства, поскольку нет официальных документов.

"У ПСРМ были свои приоритеты, которые она обещали людям. А в целом в этом парламенте уже не может быть никакого большинства", - сказала Гречаная.

О досрочных выборах и возможном уходе Кабмина

Рассмотрение инициативы досрочных парламентских выборов, по ее мнению, может начаться после 1 февраля, когда депутаты вернутся на весенне-летнюю сессию.

"Будем обсуждать и эти вопросы. Надеюсь, что президент примет меры для того, чтобы парламент был распущен", - отметила спикер.

Она напомнила, что правительству Иона Кику уже инициировали вотум недоверия, и каков будет исход этой процедуры - неясно.

"Нужно соблюдать соответствующие процедуры. Уже 24 числа будет инаугурация избранного президента, потом состоится совместное заседание Конституционного суда и парламента. Это будет спецзаседание по инаугурации. И потом глава государства должен принять меры", - заявила Гречаная.

По ее словам, согласно процедуре, если Кабмин уйдет в отставку, то у президента будут две попытки сформировать состав правительства. Если же не получится, как уточнила спикер, тогда начнется процедура отсчета и назначения даты выборов.

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