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Конституционный суд.

КС не стал приостанавливать действие закона, закрепляющего статус русского языка

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
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Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова в Конституционном суде обжаловал депутат Октавиан Цыку.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Конституционный суд (КС) отклонил требование депутата и председателя унионистской партии Национального единства (PUN) Октавиана Цыку о приостановлении действия Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова, принятого 16 декабря депутатами Партии социалистов (ПСРМ) и платформой Pentru Moldova.

Суд установил, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

"Заявитель не представил никаких аргументов в связи с возможным неизбежным и непоправимым ущербом и негативными последствиями применения оспариваемого закона", — говорится в решении КС.

Адриан Лебединский
© Sputnik / Mihai Caraus
Автор нового закона: русский официально станет языком межнационального общения
Депутат Октавиан Цыку в пятницу, 18 декабря, обжаловал в Конституционном суде Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова.

Ранее в тот же день закон подписал действующий президент Игорь Додон.

Депутаты парламента 16 декабря в окончательном чтении утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. 

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