Владимир Воронин объяснил, почему не пойдет на инаугурацию Майи Санду

Ветеран молдавской политики отказался участвовать в церемонии вступления в должность избранного главы государства, так же как он поступил и четыре года назад.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин заявил в интервью одному из местных телеканалов, что ответил отказом на приглашение Майи Санду присутствовать на церемонии ее инаугурации в качестве главы Республики Молдова.

Политик уточнил, что он отправил Майе Санду ответ, в котором поблагодарил за приглашение, но отклонил его.

Причина отказа, по словам Воронина, основана на его позиции и позиции партии о неконституционном характере прямых президентских выборов с 2016 года и далее. Коммунисты считают, что четыре года тому назад Конституционный суд, не имея на то полномочий, подменил текст Основного закона.

"С тех пор мы не участвовали в президентских выборах. При этом я не участвую в инаугурации президентов. Я не участвовал и в инаугурации Игоря Додона", — добавил Воронин.

В заявлении ПКРМ для прессы после президентских выборов в ноябре 2020 года указано: "мы рассматриваем и будем рассматривать Майю Санду как еще одного неконституционного президента Республики Молдова".

Коммунисты, не входящие в нынешний парламент, рекомендуют Майе Санду как можно скорее внести свой вклад в роспуск законодательного форума и организацию досрочных выборов.

Владимир Воронин дважды избирался президентом парламентским голосованием (в общей сложности — с 7 апреля 2001 по 11 сентября 2009 года).

Инаугурация Майи Санду намечена на 24 декабря. Срок полномочий президента Игоря Додона истекает 23 декабря.

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