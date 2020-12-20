Депутат Юрие Реницэ находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Парламентарий отсутствовал на последних пленарных заседаниях. Его брат Алеку счел нужным объяснить причины.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Депутат фракции "Достоинство и правда" (DA) Юрие Реницэ госпитализирован и находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных COVID-19. Об этом написал в Facebook его брат Алеку.

Автор публикации таким образом объяснил, почему депутат в последние недели отсутствует на заседаниях парламента.

"Вот уже несколько дней мой брат Юрие изо всех сил пытается победить непрошеный и распоясавшийся на молдавской земле вирус", — написал он.

За время пандемии многие депутаты переболели коронавирусом. Среди них Зинаида Гречаная, Андриан Канду, Влад Батрынча, Арина Спэтару, Моника Бабук, Евгений Никифорчук, Игорь Химич, Владимир Витюк, Корнелиу Фуркулицэ.

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