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Пустующее кресло в паламенте.

Депутат Юрие Реницэ находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (156)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201220/32958283/deputat-yurie-renitse-v-tyazhelom-sostoyanii-iz-za-koronavirusa.html

Парламентарий отсутствовал на последних пленарных заседаниях. Его брат Алеку счел нужным объяснить причины.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Депутат фракции "Достоинство и правда" (DA) Юрие Реницэ госпитализирован и находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных COVID-19. Об этом написал в Facebook его брат Алеку.

Автор публикации таким образом объяснил, почему депутат в последние недели отсутствует на заседаниях парламента.

"Вот уже несколько дней мой брат Юрие изо всех сил пытается победить непрошеный и распоясавшийся на молдавской земле вирус", — написал он.

За время пандемии многие депутаты переболели коронавирусом. Среди них Зинаида Гречаная, Андриан Канду, Влад Батрынча, Арина Спэтару, Моника Бабук, Евгений Никифорчук, Игорь Химич, Владимир Витюк, Корнелиу Фуркулицэ.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (156)

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